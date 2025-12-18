فيفا يحسم مصير مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب

- ألغى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العرب 2025 بين السعودية والإمارات بسبب الأمطار الغزيرة في الدوحة، مما أدى إلى تعليق المباراة لأكثر من ثلاث ساعات. - قررت لجنة منتخبات الرجال في فيفا اعتبار المباراة منتهية بالتعادل 0-0، وتقاسم المركز الثالث بين المنتخبين، مع توزيع الجوائز المالية المخصصة للمركزين الثالث والرابع بالتساوي. - أكد فيفا أن القرار جاء لضمان سلامة اللاعبين والجماهير، مع بقاء الملعب في حالة جيدة رغم الظروف الجوية الصعبة.

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مصير مباراة منتخب السعودية أمام نظيره الإماراتي، في لقاء تحديد المركز الثالث، لبطولة كأس العرب 2025، بعد تعليقها بسبب الأمطار الغزيرة، يوم الخميس. وجاء هذا القرار بسبب غزارة الأمطار التي هطلت على العاصمة القطرية الدوحة، ومحيط استاد خليفة الدولي، الذي كان يستضيف اللقاء، ما استدعى تعطل انطلاقة الشوط الثاني من المباراة لمدة زادت على ثلاث ساعات، وهو ما تسبب في إلغاء اللقاء.

وخرج فيفا في بيان، قال فيه: "في أعقاب إيقاف مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العرب 2025، بين السعودية والإمارات، ثم إعلان عدم استكمالها، ووفقاً للوائح ذات الصلة ونظامه الأساسي، قرّرت لجنة منتخبات الرجال في فيفا ما يلي: اعتبار المباراة منتهية بالتعادل 0-0، وتقاسم المركز الثالث بين المنتخبين، على أن يتم جمع إجمالي قيمة الجوائز المالية المخصّصة للمركزين الثالث والرابع، وتوزيعها بالتساوي بين المنتخبين المشاركين".

وكان "فيفا"، قد أكد في بيان رسمي بعد اللقاء: "أنه تم تعليق مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب قطر 2025 بين السعودية والإمارات العربية المتحدة لأجل غير مسمى، بسبب العواصف الرعدية التي ضربت المنطقة المحيطة بالملعب". وأضاف: "بينما حافظ الملعب على جاهزيته الكاملة وبقيت أرضية الملعب بحالة جيدة، اتخذ الحكم ومسؤولو المباراة هذا الإجراء لضمان سلامة جميع اللاعبين والجماهير والعاملين في الملعب. سيتم تحديد الفائز بالمركز الثالث في وقت لاحق من قِبل اللجنة المختصة في فيفا". من جهته، نشر الاتحاد السعودي بياناً، عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، جاء فيه: "إلغاء مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العرب 2025 بسبب الأحوال الجوية". وبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل دون أهداف، أعلن الحكم الدولي التشيلي كريستيان غاراي، الذي أدار المباراة، صعوبة انطلاق الشوط الثاني، بسبب استمرار هطول الأمطار بكثافة، وتجمع المياه في أرضية الملعب، وطلب من لاعبي المنتخبين العودة إلى غرف الملابس.

