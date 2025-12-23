فيفا يجدّد شراكته مع الاتحاد القطري ودوري نجوم قطر

- وقّع رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو مذكرة تفاهم مع رئيس الاتحاد القطري جاسم البوعينين لتعزيز تطوير كرة القدم الاحترافية في قطر، وذلك في استاد لوسيل تزامناً مع اليوم الوطني القطري ونهائي كأس العرب 2025. - تهدف المذكرة إلى رفع معايير إدارة الأندية وتعزيز الاستدامة والحوكمة من خلال برامج تعليمية وتبادل المعارف ودعم صحة اللاعبين، ضمن جهود "فيفا" لجعل كرة القدم لعبة عالمية. - ستركّز المرحلة المقبلة على دعم "فيفا" في مجالات التعليم والتبادل لمديري الأندية ووكلائها، بالإضافة إلى دعم الصحة النفسية والعامة للاعبين.

وقّع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، مذكرة تفاهم مع رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم ورئيس دوري نجوم قطر، جاسم بن راشد البوعينين، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك لتطوير منظومة كرة القدم الاحترافية في قطر.

وأُقيم حفل التوقيع تزامناً مع اليوم الوطني لدولة قطر، في 18 ديسمبر/ كانون الأول، حيث جرت مراسمه في استاد لوسيل قُبيل المباراة النهائية لبطولة كأس العرب 2025 التي دارت رحاها بين منتخبي الأردن والمغرب، بعدما جرى تمديد نطاق مذكرة التفاهم التي أُبرمت أول مرة خلال عام 2022، علماً أن تجديد هذه الاتفاقية صادف أيضاً الذكرى السنوية الثالثة لتتويج الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ البطولة بعد فوزها على فرنسا في نهائي نسخة 2022، الذي جرى على أرضية الملعب نفسه، وذلك بحسب بيان للاتحاد الدولي أرسله إلى وسائل الإعلام، أمس الاثنين.

وجرى الحفل بحضور عدد من مسؤولي الاتحادين، في خطوة تعكس متانة الشراكة بين "فيفا" والمؤسسات الكروية القطرية، بحسب بيان "فيفا"، الذي أشار أيضاً إلى أنّ مذكرة التفاهم "تهدف إلى رفع معايير إدارة الأندية الاحترافية، والارتقاء بآليات تسيير شؤونها الإدارية والتنظيمية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في تعزيز الاستدامة والحوكمة داخل منظومة كرة القدم". وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود "فيفا" الرامية إلى جعل كرة القدم لعبة عالمية بحق، وإتاحة فرص التنافس على أعلى المستويات لعدد أكبر من الأندية والدوريات واللاعبين حول العالم، وفق البيان.

وبهذه المناسبة، قال إنفانتينو: "لقد كان من دواعي سروري التوقيع على مذكرة تفاهم جديدة مع دوري نجوم قطر والاتحاد القطري لكرة القدم، في خطوة ستُعزِّز شراكتنا الاستراتيجية الماضية في الارتقاء بالمعايير الاحترافية في كرة قدم الأندية. كما لا يفوتني أن أتوجه بخالص الشكر إلى جاسم بن راشد البوعينين وفريقه على دعمهم المتميز وتنظيمهم المبهر واستضافتهم الرائعة لعدد من فعاليات فيفا الكبرى هذا العام، ويتعلّق الأمر بكل من كأس العرب وكأس القارات وكأس العالم تحت 17 سنة". وأضاف: "من خلال البرامج التعليمية وتبادل المعارف وتعزيز سُبل الدعم حرصاً على صحة اللاعبين واللاعبات، فإننا نعمل معاً لمساعدة الأفراد الموهوبين والأندية الطموحة على تحقيق النجاح والازدهار في منظومة كروية عالمية أكثر تنافسية واستدامة".

وفي هذا الصدد، قال رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم ودوري نجوم قطر: "نحن سعداء بتمديد الاتفاقية القائمة بين فيفا ودوري نجوم قطر، إذ تُمثل خطوة مهمة تعكس قوة التعاون بين الطرفين، إذ تغطي هذه الشراكة مجالات عدة، منها التطوير الاستراتيجي لكرة القدم في جوانبها الفنية والإدارية، واستثمار الشغف الذي تحظى به اللعبة في كافة أرجاء المنطقة، لتعزيز السلام وتسليط الضوء على القيم النبيلة، التي تنطوي عليها كرة القدم في شتى أنحاء العالم". يُذكر أن ريادة قطر في استضافة البطولات الكبرى والتزامها بالابتكار لا تزال من الأسباب التي تجعل منها مساهماً رئيسياً في العصر الذهبي الجديد لكرة قدم الأندية على الصعيد العالمي.

وستُركّز المرحلة المقبلة من التعاون القائم بين "فيفا" والاتحاد القطري لكرة القدم ودوري نجوم قطر، على المشروع المندرج ضمن البرامج التعليمية. فمن خلال هذه الاتفاقية، سيقدّم "فيفا" دعماً مخصَّصاً في مجالات متعدِّدة ومتنوعة، منها برامج التبادل والتعليم الخاصة بمديري الأندية ووكلائها، فضلاً عن أنظمة دعم الصحة النفسية والصحة العامة للاعبين واللاعبات، علماً أنّ هذه البرامج لن تُركِّز على الجوانب النظرية فحسب، بل ستتمحور أيضاً حول إيجاد سُبُل تطبيقها من منظور عملي.

يُذكر أنّ الاتحاد القطري لكرة القدم ساهم باستمرار في دفع عجلة تطوير كرة القدم وتعزيز شعبيتها في المنطقة، بدءاً من تأسيس دوري نجوم قطر ووصولاً إلى الاستضافة الناجحة لمختلف البطولات الكبرى، بما في ذلك نسختا 2011 و2023 من كأس آسيا ونسخة 2022 من بطولة كأس العالم. فقبل بطولة كأس القارات ومسابقة كأس العرب خلال ديسمبر/ كانون الأول 2025، استضافت قطر أيضاً في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، التي كانت أول نسخة تُجرى بالنظام الموسع الجديد الذي يضم 48 منتخباً وطنياً، علماً أنها ستستضيف كذلك النسخ الأربع التالية من هذه البطولة السنوية.