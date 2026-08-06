"فيفا" يجدد الثقة بإنفانتينو ويعترف بأخطاء مشروعه ويهدد بالتصعيد

- جدد الأمين العام لـ"فيفا" وأعضاء مجلس الإدارة دعمهم الكامل لرئيس "فيفا" جياني إنفانتينو، مؤكدين على دوره كالمسؤول الوحيد المنتخب من قبل الاتحادات الأعضاء الـ211، وذلك خلال اجتماع في الرباط. - ناقش الاجتماع تحسين الإجراءات بعد سحب مقترح "فيفا فورورد إنتربرايز"، مع الاعتراف بالأخطاء وتقديم اعتذار، والتعهد بمراجعة كاملة لضمان عدم تكرارها، بهدف تعزيز حوكمة فيفا واستعادة الثقة. - أكد الاتحاد الدولي على التزامه بحماية نزاهته وسمعته، مشيداً بجهود الإدارة في نجاح بطولة كأس العالم 2026، مع التركيز على تطوير اللعبة عالمياً من خلال برنامج "فيفا فورورد".

جدد الأمين العام لـ"فيفا" السويدي ماتياس غرافستروم، وأعضاء مجلس إدارة "فيفا" الحاضرون، تأكيد دعمهم الكامل لرئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو (56 عاماً)، بوصفه المسؤول الوحيد المنتخب من جانب الاتحادات الأعضاء الـ211 في الاتحاد الدولي، وذلك عقب اجتماع عُقد في العاصمة المغربية الرباط، الأربعاء.

وفي بيان بثه الاتحاد الدولي لكرة القدم، الخميس، جدد رئيس "فيفا" تأكيد دعمه الكامل للأمين العام وإدارة الاتحاد، تقديراً لجهودهم المتميزة والضرورية في تحقيق رؤيته. وتركزت المناقشات في الاجتماع، حول ضرورة تحسين الإجراءات بعد سحب مقترح مشروع "فيفا فورورد إنتربرايز"، مع الاعتراف بالأخطاء التي وقعت، وأضاف الاتحاد الدولي في بيانه: "اتُفق على أنه لم يكن من المُراد استبعاد مجلس الاتحاد الدولي والاتحادات الأعضاء من العملية، وأنه كان ينبغي التعامل معها بشكل مختلف، كما تمّ الإقرار بوقوع أخطاء أخرى بعد تسريب المقترح إلى وسائل الإعلام". وفي رسالة منفصلة إلى مجلس فيفا والاتحادات الأعضاء، تمّ تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء، مع التعهد بضمان عدم تكرارها، على أن يتم إجراء مراجعة كاملة، وتقديم تقرير إلى مجلس الاتحاد الدولي في اجتماعه القادم.

وأضاف البيان: "تثق الإدارة العليا لفيفا ثقة كاملة بأن نتائج اجتماع اليوم ستعزز حوكمة فيفا، وتساعد على استعادة الثقة في المنظمة، وتمكننا من الاستعداد للفعاليات الكبرى والتحديات المقبلة بطريقة موحدة وشفافة، مع مواصلة مهمتنا المتمثلة في تطوير اللعبة حول العالم". وأكد الاتحاد الدولي في بيانه أنه لن يتسامح مع أي مساس بنزاهته، وسيتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سمعته. كما تمّ الإشادة بالجهود الجبارة التي بذلتها إدارة الاتحاد الدولي، لضمان نجاح بطولة كأس العالم 2026، والتي ما كانت لتتحقق لولا تكاتف رئيس الاتحاد الدولي والأمين العام وإدارة الاتحاد الدولي، وتضافر جهودهم كفريق واحد، بحسب بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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وبين الاتحاد الدولي في بيانه أيضاً: "ستُستخلص الدروس من هذه التجربة، وسيواصل الاتحاد الدولي تحسين إجراءاته في ضوء هذه التجربة. وفي هذه الحالة، من المهم التأكيد على أنه على الرغم من وقوع أخطاء، فإن كل ما تم القيام به، يتوافق تماماً مع الإطار التنظيمي لفيفا. سيعمل الاتحاد الدولي بشكل وثيق مع الجهات المعنية لدراسة كيفية مواصلة دعم تطوير اللعبة من خلال برنامج (فيفا فورورد)، بما يعود بالنفع على الاتحادات الأعضاء الـ211 في الاتحاد الدولي، والاتحادات القارية والاتحادات الإقليمية".