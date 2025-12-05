فيفا يتودّد لترامب: تكريمات وتفادي الصدامات قبل كأس العالم

يسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى تفادي أي صدام مع رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب (79 عاماً)، قبل انطلاق كأس العالم 2026، بعد بروز تباينات واضحة بين رؤية الهيئة الكروية لتنظيم البطولة وتوجّهات الإدارة الأميركية. ويبحث "فيفا" عن بلوغ توافق كامل مع الرئيس الأميركي عبر إظهار قدر من التودّد، من خلال تكريمات وهدايا وخطوات تهدف إلى تجنّب المواجهة المباشرة.

وبرزت في الأشهر الأخيرة قرارات مثيرة من ترامب، بعدما منع جماهير عدد من الدول من حضور مباريات كأس العالم لأسباب أمنية، ثم دخل في صدام جديد مع إيران عبر تقليص حجم وفدها المشارك في مراسم القرعة التي تُجرى الجمعة في العاصمة واشنطن، وهو قرار لم يلقَ قبولاً داخل "فيفا".

ونقلت مجلة ليكيب الفرنسية، الجمعة، أن ترامب ينوي استثمار حدث القرعة سياسياً، بينما يتحرّك الاتحاد الدولي بسرعة لامتصاص التوتر والتقليل من حدّة موقف الرئيس الأميركي عبر خطوات محسوبة. ووجّه الاتحاد دعوة شخصية لترامب لحضور مراسم القرعة، التي ستشهد مشاركة وفود الدول المتأهلة وشخصيات بارزة، قبل أشهر من انطلاق المونديال في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وكشفت صحيفة بليك الفرنسية، الجمعة، أن ترامب سيحصل على جائزة تكريمية يحملها الاتحاد الدولي بعنوان "رجل السلام"، في محاولة لدفعه إلى اعتماد قدر أكبر من المرونة مع القوانين المنظمة للبطولة، وضمان سير التحضيرات بسلاسة. ويمثّل هذا التوجّه رهاناً مهماً في ظل حساسية الوضع السياسي والعلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة وبعض الدول المشاركة في كأس العالم.

ويعتمد "فيفا" على العلاقة المتينة بين رئيسه جياني إنفانتينو وترامب لتعزيز فرص التفاهم، بعد سلسلة لقاءات جمعتهما في الفترة الأخيرة، بهدف تهدئة الأجواء والعمل على تثبيت ترتيبات البطولة التي تواجه انتقادات ومشاكل متصاعدة. وفي الوقت نفسه، تتجهز الجماهير للتوافد إلى الولايات المتحدة عبر اقتناء التذاكر وتجهيز التأشيرات، في عملية يسودها ترقّب كبير.

وبرزت في الأسابيع الماضية بوادر صدام جديدة بعد إعلان "فيفا" رفضه أي تعديل في التنظيمات الموضوعة مسبقاً، رداً على رغبة ترامب في تغيير ملاعب بعض المباريات، ما قد يخلط الأوراق ويعقّد مهمة هيئة إنفانتينو في مرحلة حسّاسة من التحضير للحدث العالمي.