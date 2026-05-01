"فيفا" يتعهد بمراجعة سياسة أسعار تذاكر مونديال 2030

- مراجعة استراتيجية تذاكر كأس العالم 2030: أعلن ماتياس غرافستروم، الأمين العام للفيفا، عن مراجعة استراتيجية بيع تذاكر كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، استجابةً للانتقادات العالمية حول أسعار تذاكر مونديال 2026 المرتفعة. - استجابة الفيفا لانتقادات المشجعين: يسعى الفيفا لتلبية طلبات الجماهير بعد اتهامات برفع أسعار تذاكر 2026 بشكل غير عادل، حيث أكد جياني إنفانتينو أن الأسعار تعكس الطلب الهائل، خاصة في الولايات المتحدة. - إجراءات قانونية ضد الفيفا: اتخذت منظمة المشجعين الأوروبية إجراءات قانونية ضد الفيفا بسبب إساءة استخدام بيع تذاكر 2026، حيث وُصفت العملية بأنها "غامضة وغير عادلة".

أكد الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ماتياس غرافستروم، مراجعة الاستراتيجية المتعلقة ببيع تذاكر بطولة كأس العالم 2030، التي ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال، بعد تلقي الهيئة الكروية انتقادات واسعة من قبل المشجعين في أنحاء العالم، بسبب ارتفاع أسعار التذاكر الخاصة بمونديال 2026.

وذكر موقع راديو "أر إم سي" الفرنسي، الجمعة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يسعى إلى الاستجابة لجميع الطلبات، التي وجهتها جماهير اللعبة الشعبية الأولى عالمياً، وسيتم العمل على مراجعة سياسة تسعير تذاكر بطولة كأس العالم 2030، بعد الانتقادات اللاذعة، التي وجهت حول الأسعار القياسية، التي وصلت إليها تذاكر مونديال 2026.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ماتياس غرافستروم، بعد نهاية المؤتمر، الذي عقد في مدينة فانكوفر الكندية، مساء أمس الخميس: "نستمع، ونأخذ التعليقات بعين الاعتبار، وبالطبع، كما هو الحال مع كل بطولة كأس عالم، سنقوم بالتحليل ونرى كيف يمكننا القيام بذلك في النسخة القادمة عام 2030".

وأضاف الموقع الفرنسي أن تحرك (فيفا) السريع، جاء بعد اتهامه من قبل روابط المشجعين في أوروبا، بأنه تعمد رفع أسعار التذاكر في مونديال 2026، رغم الوعود التي قدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي أكد في بيانه الرسمي، على أنه استطاع بيع 3.5 ملايين تذكرة خاصة لبطولة كأس العالم، التي ستقام في الصيف المقبل بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

كرة عربية المغرب يراكم المكاسب ويفتح جبهات إضافية في سباق استضافة نهائي 2030

وتابع أن منظمة المشجعين الأوربيين، اتخذت إجراءات قانونية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم أمام الاتحاد الأوروبي، بسبب إساءة الهيئة الكروية استخدام بيع تذاكر بطولة كأس العالم 2026، ووصفت ما حدث بأنه "غامض وغير عادل"، رغم أن رئيس (فيفا)، جياني إنفانتينو، قال في وقت سابق في حديثه أمام وسائل الإعلام إن الأسعار ما هي إلا نتيجة للطلب الهائل، مُضيفاً "في الولايات المتحدة تحديداً، يوجد ما يُسمى بالتسعير الديناميكي، ما يعني أن الأسعار ترتفع أو تنخفض تبعاً للمباراة".

وختم الموقع تقريره أن أربع تذاكر لحضور المواجهة النهائية، التي ستقام في ملعب ميتلايف في نيويورك، يوم 19 يوليو/ تموز المقبل، عُرضت هذا الأسبوع على موقع إعادة بيع التذاكر الرسمي التابع للفيفا بسعر مليوني دولار للتذكرة الواحدة. وتُعرض تذاكر المباراة النهائية بانتظام على منصات إعادة بيع أخرى بأسعار تصل إلى عشرات آلاف الدولارات.