فيفا وكابوس مواجهة إيران والولايات المتحدة في كأس العالم 2026

يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واحداً من أكثر السيناريوهات تعقيداً قبل انطلاق كأس العالم 2026، مع احتمال تحوّل مواجهة كروية بين أميركا وإيران إلى أزمة سياسية على أرض الملعب، وذلك لإمكانية حدوث لقاء محتمل بين الطرفين رغم وجودهما في مجموعتين مختلفتين، إذ قد يلتقيان مباشرة بعد دور المجموعات في الدور الإقصائي، وتحديداً في دالاس يوم الثالث من يوليو/ تموز، في حال تأهلهما بالمركز الثاني.

ويلعب المنتخب الأميركي بقيادة المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو في المجموعة الرابعة إلى جانب باراغواي وأستراليا، بانتظار المتأهل من مواجهة تركيا وكوسوفو، بعدما فاز الأول على رومانيا (1-0) وتفوق الثاني على سلوفاكيا (4-3)، على أن يُحسم المقعد الأسبوع المقبل، وتشير محاكاة أولية لشركة "فوتبول ميتس داتا" إلى أنّ الولايات المتحدة مرشحة للتأهل كوصيفة، وهو السيناريو ذاته المتوقع لمنتخب إيران، الذي يعرف منافسيه في المجموعة السابعة: بلجيكا، مصر، ونيوزيلندا.

هذا الاحتمال يضع فيفا أمام اختبارٍ حساس بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، في ظل التوترات المتصاعدة بين البلدين، عقب الحرب الدائرة التي بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتعاون مع إسرائيل ضد إيران أواخر فبراير/ شباط، وما تبعها من ردود فعلٍ من الأخيرة، منها الاعتداءات على دول خليجية. وامتد التوتر إلى كرة القدم، بعدما طلب الاتحاد الإيراني نقل مبارياته من لوس أنجليس وسياتل إلى المكسيك، إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم رفض تعديل جدول المباريات قبل أقل من مائة يوم على انطلاق البطولة، مؤكدًا استمراره في التواصل مع جميع الاتحادات. من جانبه، شدد رئيس فيفا، السويسري جياني إنفانتينو، على أن الاتحاد لا يمكنه حلّ النزاعات الجيوسياسية، لكنه يسعى لاستخدام كرة القدم وسيلةً لتعزيز السلام.

في المقابل، صعّد وزير الرياضة الإيراني أحمد دونيامالي موقف بلاده في وقت سابق، معتبراً أن الظروف الحالية لا تسمح بالمشاركة، وأن سلامة اللاعبين غير مضمونة، رغم أن المؤشرات الأخيرة تؤكد أن إيران لم تنسحب حتى اللحظة، وهي التي تبدأ مشوارها في 16 يونيو/ حزيران بمواجهة نيوزيلندا، لكن بحسب الصحيفة البريطانية، فإنّ "مجرد وجود احتمال ضئيل لمباراة بين الطرفين يجعلها واحدة من أكثر القصص إثارة للجدل السياسي في تاريخ الرياضة".