"فيفا" والاتحاد الإسباني يلاحقان برشلونة.. تحقيق بسبب ألفاريز

- أتلتيكو مدريد قدم شكوى ضد برشلونة للفيفا، متهمًا إياه بالتفاوض غير القانوني مع جوليان ألفاريز، الذي يمتد عقده حتى 2030، بينما ينفي برشلونة الاتهامات. - تصريحات ألفاريز خلال كأس العالم أثارت غضب جماهير أتلتيكو، حيث اعتبروها إساءة للنادي، وتمنع قوانين الفيفا التفاوض مع لاعبين مرتبطين بعقود دون موافقة أنديتهم. - يواجه ألفاريز قطيعة مع جماهير أتلتيكو، وبرشلونة لا ينوي رفع العرض المالي، بينما أتلتيكو يصر على دفع البند التسريحي البالغ 500 مليون يورو للسماح برحيله.

رفع نادي أتلتيكو مدريد شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد نادي برشلونة بشأن مفاوضات سرية مع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، حسبما أكد مصدر داخل النادي الكتالوني لوكالة فرانس برس الخميس. ويُذكر أن برشلونة يسعى منذ أشهر لضم ألفاريز، الفائز بكأس العالم 2022، ضمن بحثه عن بديل للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي غادر النادي إلى الدوري الأميركي مع نهاية عقده.

وخلال كأس العالم 2026، صرّح ألفاريز بأن رحيله عن أتلتيكو سيكون "الأفضل للجميع" مثلما ذكر موقع "أر إم سي" الفرنسي. ووفقًا لمصدر داخل النادي الكتالوني، يعتقد أتلتيكو أن برشلونة تواصل بشكل غير قانوني مع المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا، والذي يمتد عقده حتى عام 2030، بهدف حثّه على الضغط من أجل الانتقال إليه خلال الميركاتو الشتوي وإجبار إدارة أتلتيكو على قبول عرض برشلونة الذي لا يملك موارد مالية كبيرة.

وأكد رئيس برشلونة، خوان لابورتا، في أوائل يوليو/تموز الجاري، أنه قدّم عرضاً لأتلتيكو مدريد لضم ألفاريز، بقيمة تُقدّر بـ 100 مليون يورو، ولا يزال العرض قائمًا. وبحسب الصحافة الإسبانية، قدّم أتلتيكو مدريد شكوى إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم. فقد نشرت صحيفة سبورت مقالاً جاء فيه: "في إشعارٍ أرسله الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، أبلغت المنظمة برئاسة رافائيل لوزان نادي برشلونة بفتح تحقيق، وذكّرته بأن أمامه بضعة أيام لتقديم حججه. ويعتزم محامو النادي الكتالوني، الذين يراجعون شكوى أتلتيكو مدريد، القيام بذلك دفاعًا عن مصالح النادي.

وتابعت الصحيفة: "صرح رئيس أتلتيكو ميغيل أنخيل جيل في منتصف يونيو/حزيران الماضي قائلاً: "مسؤوليتنا هي الدفاع عن مصالح أتلتيكو مدريد، ولذلك سنقدم شكوى إلى "فيفا" ضد برشلونة لتفاوضه مع لاعبٍ مرتبطٍ بعقدٍ خلال الفترة المحمية". وقدّم أتلتيكو مدريد الشكوى بعد أسابيع قليلة، وأُحيلت رسمياً إلى برشلونة في الساعات الأخيرة". وتعتبر إدارة نادي برشلونة شكوى أتلتيكو مدريد لا أساس لها من الصحة، حسب صحيفة سبورت، ويُشدد برشلونة على أن اللاعب نفسه أعرب علنًا عن رغبته في الرحيل و"تحقيق حلمه"، وأن النادي قدّم بعد أيام قليلة عرضاً بقيمة 100 مليون يورو، وهو عرضٌ سينتهي قريبًا. علاوة على ذلك، يُقرّ أتلتيكو مدريد بأن الشكوى لا تستند إلى أدلة على تواصل بين برشلونة وجوليان، بل إلى أدلة غير مباشرة". وتمنع قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، الأندية من دخول مفاوضات مباشرة مع لاعبين مرتبطين بعقود دون موافقة مسبقة من أنديتهم، إلا بالنسبة إلى اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بعد 6 أشهر، حيث يمكنهم التوقيع لأندية جديدة دون الحصول على موافقة أنديتهم.

ورفض أتلتيكو مدريد، في يونيو/حزيران، عرضاً من ريال مدريد بقيمة 150 مليون يورو لضم ألفاريز، وهو ما اعتبرته الصحافة مناورة من رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، تهدف إلى عرقلة انتقاله المحتمل إلى برشلونة والوفاء بوعد قطعه خلال حملته الانتخابية، ذلك أن العقد الذي يربط المهاجم الأرجنتيني بفريقه الحالي، يتضمن بنداً تسريحياً قيمته 500 مليون يورو، ولهذا يقف أتلتيكو في موقف قوة.

ويزعم العديد من وسائل الإعلام الإسبانية منذ أشهر أن ألفاريز، الذي انضم إلى أتلتيكو مدريد قادماً من مانشستر سيتي عام 2024 مقابل نحو 85 مليون يورو، يحلم بالانضمام إلى برشلونة، النادي السابق لنجمه وزميله في المنتخب الوطني ليونيل ميسي، كما أن فريق أرسنال كان مهتماً بالصفقة ولكن رغبة الأرجنتيني في اللعب لفريق برشلونة أنهت كل المحاولات سريعاً. وقد أثارت تصريحات ألفاريز خلال كأس العالم غضباً داخل أتلتيكو، باعتبار أنه عبّر صراحة عن رغبته في الرحيل، وقد اعتبرت الجماهير أنه أساء للنادي الذي راهن عليه ودفع مبلغاً مالياً كبيراً للتعاقد معه، وقد عاش النادي المدريدي موقفاً مشابهاً منذ مواسم قليلة مع البرتغالي جواو فيليكس، الذي عبّر عن عدم رغبته في البقاء مع النادي وحرصه على الرحيل.

وسيكون الموقف صعباً ومعقداً بلا شك على ألفاريز بعد نهاية العطلة إثر المشاركة في نهائي كأس العالم والعودة إلى التحضيرات مع فريقه، خاصة وأن برشلونة لا ينوي رفع قيمة العرض المالي وبالتالي قد يكون مجبراً على الاستمرار مع فريقه الحالي رغم تصريحاته الأخيرة التي أحدثت قطيعة مع الجماهير. يُذكر أن أتلتيكو كان حاسماً في ردّه على العروض التي وصلت إليه وكان في كل مرة يؤكد أنه لن يوافق على رحيل ألفاريز إلا بدفع قيمة البند التسريحي.