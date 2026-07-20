فيفا والأرقام القياسية... كيف استفاد من حقوق البث والتذاكر؟

- حققت بطولة كأس العالم 2026 إيرادات تاريخية بلغت 11 مليار دولار، بفضل توسع البطولة لتشمل 48 دولة ونظام التسعير الديناميكي، مما أدى إلى زيادة مبيعات التذاكر وحقوق البث التلفزيوني. - ارتفعت مبيعات التذاكر إلى 7.1 ملايين تذكرة، مع تطبيق نظام التسعير الديناميكي الذي رفع الأسعار بشكل كبير، حيث تراوحت بين 200 و5000 دولار، ووصلت إلى 32000 دولار في المباراة النهائية. - تُخصص أرباح "فيفا" لتطوير كرة القدم دولياً وتمويل البطولات المستقبلية، مع توزيع 852 مليون دولار على المنتخبات المشاركة، و8.6 ملايين للفرق في دور المجموعات.

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لاستقبال إيرادات تاريخية في بطولة كأس العالم 2026، وصلت إلى 11 مليار دولار أميركي، وذلك تزامناً مع ختام المباراة النهائية، بين الأرجنتين وإسبانيا الأحد على ملعب نيويورك-نيوجيرسي والتي انتهت بفوز الإسبان بهدف نظيف، مقارنة بمبلغ بـ6 مليارات دولار خلال الفترة التي سبقت ذلك.

وذكر موقع آر أم سي الفرنسي، إلى أنّ نمو الإيرادات على نحوٍ رئيسيّ يرجع إلى التوسع ليشمل 48 دولة إلى جانب نظام التسعير الديناميكي، وبالتالي فإنّ الارتفاع الهائل بشكلٍ أساسي يعود إلى مصدرين رئيسيين للإيرادات: مبيعات التذاكر، بزيادة قدرها 2.59 مليار دولار، وحقوق البث التلفزيوني، بزيادة قدرها 890 مليون دولار.

ويُعزى هذا الارتفاع الكبير أساساً إلى النظام الجديد لكأس العالم الذي ضمّ 48 دولة، خاصة أن زيادة العدد أدّت بطبيعة الحال إلى تضاعف عدد المواجهات التي نُقلت على الشاشة، وبالتالي زيادة قيمة حقوق البث، ما يعني كذلك أن حجم مبيعات التذاكر تحرك صعوداً، إذ بلغ إجمالي التذاكر المباعة إلى 7.1 ملايين تذكرة في الملاعب الأميركية ذات السعة الأكبر.

علاوة على ذلك، ارتفعت أسعار التذاكر بحدّة نتيجة تطبيق نظام التسعير الديناميكي، إذ تعتمد هذه الآلية على زيادة السعر عند ارتفاع الطلب، وفي ظل التدفق الهائل لطلبات شراء التذاكر، والتي بلغت 500 مليون طلب تقريباً، تراوحت الأرقام بين 200 و5000 دولار أميركي في المتوسط، ووصلت إلى 32000 دولار أميركي في المباراة النهائية.

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أين ستذهب أرباح "فيفا" المُحصّلة من البطولة؟

تُعد فيفا منظمة غير ربحية ولا يجوز لها توزيع أرباح على المساهمين، بالتالي يجب إنفاق جميع الأرباح المُحققة أو إعادة استثمارها داخل مجتمع كرة القدم، لذا يُخصص جزء كبير من هذا المبلغ لتطوير كرة القدم دولياً وتمويل البطولات المستقبلية. أما الإيرادات المتبقية فتُوزع على المنتخبات الوطنية، إذ سيخصص مبلغ إجمالي مايقارب 852 مليون دولار للمنتخبات المشاركة، وتقريباً 8.6 ملايين للذين شاركوا في دور المجموعات، مع العلم أن الرقم وصل إلى مايقارب 28.6 مليون دولار في المربع الذهبي.