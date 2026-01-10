- أرسل "فيفا" والاتحاد الآسيوي رسالة للاتحاد العراقي لكرة القدم تطالب بإعادة العملية الانتخابية لضمان النزاهة والامتثال للوائح، بعد زيارة بعثة تقصي الحقائق التي كشفت عن قصور في التحقق من الأهلية وتعيينات غير متوافقة. - تضمنت الرسالة ملاحظات حول تضارب المصالح وانعدام الاستقلالية، مثل تولي رئيس نادٍ منصب رئيس لجنة الاستئناف. وأكدت على ضرورة إعادة الانتخابات لضمان الالتزام بالنظام الأساسي واستعادة الثقة. - شدد "فيفا" والاتحاد الآسيوي على عدم تأخير المؤتمر الانتخابي وطالبا برد رسمي بعد اجتماع اللجنة التنفيذية في يناير 2026، مع متابعة الوضع لضمان الشفافية.

وجّه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ونظيره الآسيوي، رسالة رسمية إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، على خلفية نتائج بعثة تقصي الحقائق المشتركة التي زارت العراق أخيراً، طالبت بإعادة إطلاق العملية الانتخابية بالكامل، وفق خريطة طريق محددة، لضمان النزاهة والامتثال للوائح المعتمدة، على أن تجري الانتخابات بتاريخ 23 مايو/ أيار 2026.

ونشر الاتحاد العراقي لكرة القدم، نص رسالة "فيفا"، عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي جاء فيه: "بالإشارة إلى بعثة تقصي الحقائق المشتركة بين فيفا والاتحاد الآسيوي إلى العراق في الفترة من 30 سبتمبر/ أيلول إلى 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، نعرب عن تقديرنا للتعاون الذي أبداه الاتحاد العراقي خلال جميع الاجتماعات والمناقشات ذات الصلة. وقد مكّنت هذه البعثة فيفا والاتحاد الآسيوي من الحصول على فهم أوضح للظروف المحيطة بالعملية الانتخابية الأخيرة وعمل الهيئات المعنية".

وتابع: "خلال هذا التقييم، حدد فيفا والاتحاد الآسيوي أوجه قصور واضحة في التحقق من الأهلية وإجراءات انتخاب أعضاء اللجنة الانتخابية ولجنة الاستئناف الانتخابية، والتي لم تُجرَ بما يتوافق تماماً مع النظام الأساسي للاتحاد العراقي وقانون الانتخابات"، موضحاً أنّ "أوجه القصور هذه تشمل حالات مؤكدة، لم يستوفِ فيها الأفراد المعينون في هذه الهيئات الحد الأدنى لمتطلبات السن المنصوص عليها في قانون الانتخابات للاتحاد العراقي، مما يجعل تعيينهم غير متوافق مع اللوائح المعمول بها".

بالإضافة إلى هذه المشكلات المؤكدة، لاحظ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الآسيوي أيضاً، "وجود العديد من الادعاءات التي أثارها مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك ادعاءات تضارب المصالح، مثل تولي رئيس نادٍ منصب رئيس لجنة الاستئناف، وادعاءات تتعلق بممارسة أدوار حكومية تنفيذية من قبل الأعضاء المشاركين في اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى ادعاءات مختلفة تتعلق بانعدام الاستقلالية في سير العملية الانتخابية"، وفق الرسالة.

وفاجأ "فيفا" في البيان الجميع بتشديده على ضرورة إعادة العملية الانتخابية حيث قال: "بعد التقييم الداخلي لهذه النتائج، يرى الاتحاد الدولي لكرة القدم ونظيره الآسيوي، أنه من الضروري إعادة إطلاق العملية الانتخابية بالكامل، لضمان الالتزام الكامل بنظام الاتحاد العراقي وقانون الانتخابات، واستعادة الثقة الكاملة في نزاهة العملية وحيادها. وبناءً على ذلك، يطلب فيفا والاتحاد الآسيوي من اللجنة التنفيذية للاتحاد العراقي، بدء عملية جديدة لانتخاب اللجنة الانتخابية ولجنة الاستئناف الانتخابية، مع ضمان الامتثال الكامل لمتطلبات النظام الأساسي للاتحاد العراقي لكرة القدم، وقانون الانتخابات".

وجاء في طلبات الاتحاد الدولي ونظيره الآسيوي أيضاً، أنه بعد انتخاب هاتين اللجنتين الجديدتين، يجب المضي قدماً في عملية انتخابية جديدة لانتخاب اللجنة التنفيذية للاتحاد العراقي لكرة القدم، والتي ستبدأ بالكامل من البداية، مع ضمان إتمام انتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة للاتحاد العراقي، وفقاً لخريطة الطريق المقترحة من "فيفا" والاتحاد الآسيوي، حتى يتمكن الاتحاد العراقي لكرة القدم من مواصلة أنشطته بقيادة مستقرة وشرعية بالكامل.

وشدد "فيفا" والاتحاد الآسيوي أيضاً، على أن ولاية اللجنة التنفيذية الحالية للاتحاد العراقي، قد استمرت الآن لما بعد مدتها القانونية الأصلية البالغة أربع سنوات، وبالتالي "يرى فيفا والاتحاد الآسيوي، أنه يجوز للجنة التنفيذية الاستمرار في أداء واجباتها وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد العراقي، لضمان استمرار عمل الاتحاد دون انقطاع، إلا أنه يجب عليها الامتناع عن اتخاذ أي قرارات تتجاوز العمل الإداري الروتيني، أو التي قد تؤثر على هيكل العملية الانتخابية أو اتجاهها أو نزاهتها".

ورفض البيان التأخير في عقد المؤتمر الانتخابي، لأنه "يضر بالفعل بحوكمة واستقرار وعمل الاتحاد العراقي" بحسب البيان، داعياً اللجنة التنفيذية، لتأكيد تنفيذ التدابير الموضحة في الرسالة. كما طلب "فيفا" والاتحاد الآسيوي من الاتحاد العراقي، "الرد رسمياً على هذه الرسالة بمجرد انعقاد أول اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد، كما هو مقرر في خريطة الطريق في 26 يناير/ كانون الثاني 2026، لتأكيد الخطوات الملموسة المتخذة للامتثال للتوجيهات المذكورة".

وختم البيان بالقول: "سيواصل فيفا والاتحاد الآسيوي مراقبة الوضع وتنفيذ هذه التدابير عن كثب لضمان إجراء العملية الانتخابية الجديدة بطريقة شفافة وذات مصداقية ومتوافقة تماماً. وكجزء من عملية المراقبة هذه، سيقوم فيفا والاتحاد الآسيوي بتقييم ضرورة إحالة الأمر إلى هيئة صنع القرار المختصة في فيفا، للنظر فيه واتخاذ القرار المحتمل، وفقاً لنظام الاتحاد الدولي الأساسي، بالتنسيق الوثيق مع الاتحاد الآسيوي".