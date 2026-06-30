"فيفا" وإلغاء مبدأ التناوب.. مَن يستضيف كأس العالم 2038؟

- يواجه "فيفا" تحدياً في نظام التناوب القاري لاستضافة كأس العالم، مع تزايد الدول الراغبة في استضافة نسخة 2038، بعد اختيار المغرب والبرتغال وإسبانيا لمونديال 2030 والسعودية لعام 2034. - رغم عدم فتح باب التقديم، أبدت الولايات المتحدة وفرنسا اهتماماً باستضافة البطولة، مستندين إلى البنية التحتية والإرث الرياضي، بينما تدرس ألمانيا الترشح منفردة أو بالشراكة مع النمسا وسويسرا. - النظام الحالي للتناوب القاري قد لا يتماشى مع الواقع الجديد، حيث تحظى ملفات الاستضافة بدعم أكبر من خلال التحالفات الإقليمية والمشاريع المشتركة.

يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مشكلة حقيقية قد تدفعه إلى إعادة النظر في نظام التناوب القاري المعتمد حالياً لاستضافة بطولة كأس العالم، تزامناً مع تزايد الدول الراغبة في التقدّم بملفاتها لاحتضان نسخة 2038، بحسب ما ذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي، الاثنين، وذلك بعدما جرى في وقتٍ سابق اختيار المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة مونديال 2030 والسعودية لمنافسات عام 2034.

وذكر المصدر عينه أنّه رغم عدم فتح باب التقدّم لاستضافة بطولة كأس العالم، فإنّ المؤشرات تؤكد رغبة العديد من الدول في احتضان الحدث، وعلى رأسها الولايات المتحدة، حيث قال المدير التنفيذي لفريق عمل البيت الأبيض الخاص بالبطولة، أندرو جوليانو، إن أميركا تمتلك الإمكانات الكاملة لإعادة السيناريو الذي نشهده حالياً في نسخة 2026، رغم عدم وجود ملف رسمي حتى اللحظة، بينما دعت جمعية أقاليم الأحداث الرياضية في فرنسا للتقدّم بملف لاستضافة البطولة، مستندة إلى الإرث الذي خلّفته الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2024 على البلاد وامتلاكها بنية تحتية حديثة.

على الورق، وبعد استضافة المغرب والبرتغال وإسبانيا نسخة 2030 مع إقامة المباريات الافتتاحية في الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي احتفالاً بذكرى مرور عام على أول نسخة كأس عالم، قبل انتقال الحدث إلى السعودية، وهو ما يعني وفقاً لمبدأ التناوب، ستكون البطولة التالية مغلقة أمام أوروبا وأفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية، ليبقى المجال مفتوحاً أمام اتحاد كونكاكاف وأوقيانوسيا، إلا أن فوت ميركاتو ذكر أن النظام لم يعد ينسجم مع الواقع الجديد للعبة، بعدما باتت ملفات الاستضافة تحظى بدعمٍ أكبر، بناءً على التحالفات الإقليمية والمشاريع المشتركة التي تتجاوز الحدود.

وفي هذا الإطار كشف المصدر نفسه عن أن ألمانيا تدرس خيار الترشّح منفردة أو بالشراكة مع النمسا وسويسرا، بينما أبدت فرنسا وإيطاليا اهتماماً أيضاً، كما يتكرر الحديث عن فكرة عودة المونديال إلى بريطانيا مع التقدّم بملفٍ واحد يضمّ دول المملكة المتحدة، إضافة لنيوزيلندا مع دول من قارة أوقيانوسيا.