"فيفا": مونديال 2026 يكسر الرقم القياسي لحضور الجماهير

- حققت بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك رقماً قياسياً جديداً في الحضور الجماهيري، حيث تجاوز عدد الحضور 3,605,357 شخصاً، محطمة الرقم السابق من عام 1994. - شهدت المباراة بين ساحل العاج وكوراساو تحطيم الرقم القياسي، حيث أكد الفيفا أن هذه النسخة من البطولة هي الأكثر حضوراً في تاريخ المسابقة. - وعد رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، بأن تكون نسخة 2026 الأفضل على الإطلاق، مع تحقيق العديد من الأرقام القياسية، بما في ذلك تسجيل 100 هدف في 33 مباراة فقط.

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيان رسمي، فجر اليوم الجمعة، أن بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، استطاعت كسر الرقم القياسي للحضور الجماهيري في تاريخ المسابقة الدولية.

وقام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال المواجهة، التي انتصر فيها منتخب ساحل العاج على كوراساو بهدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات، بعرض الرقم القياسي المتمثل في تجاوز الحضور الجماهيري في النسخة الحالية للرقم القياسي الأفضل في تاريخ المسابقة، الذي وصل في الملاعب المختلفة بالبطولة إلى (3.605.357) شخصاً.

وأوضح (فيفا) في بيانه الرسمي، أن الرقم القياسي، الذي ظل صامداً منذ عام 1994، الذي شهد إقامة بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة الأميركية (3.587.538 شخصا)، تم كسره بشكل رسمي خلال المواجهة التي جمعت بين ساحل العاج وكوراساو، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات.

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وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو، قد وعد جماهير الرياضة في العالم، بأن نسخة بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، ستكون الأفضل على الإطلاق، بالإضافة إلى تحطيمهما العديد من الأرقام القياسية، وهو ما حدث بالفعل، منذ الوصول إلى 100 هدف خلال 33 مواجهة فقط، وصولاً إلى الحضور الجماهيري وغيرها من الأشياء، التي ستحدث خلال الأيام القادمة.