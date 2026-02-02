فيفا لن يفرض الحظر على إسرائيل ويعتزم رفعه عن روسيا

- دعا جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، إلى رفع الحظر عن روسيا في المنافسات الدولية، خاصة في الفئات السنية الصغيرة، مشيراً إلى أن الحظر لم يحقق شيئاً سوى الإحباط والكراهية. - عارض إنفانتينو فرض حظر على إسرائيل، معتبراً أن حظر أي بلد بسبب أفعال قادته السياسيين يعد "هزيمة"، مشدداً على ضرورة ضمان عدم إمكانية حظر أي بلد من لعب كرة القدم. - دافع إنفانتينو عن منح دونالد ترامب جائزة السلام، مؤكداً أنه كان عنصراً مهماً في حل النزاعات وإنقاذ الأرواح.

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أنه يجب رفع الحظر المفروض على روسيا في المنافسات الدولية، لأن هذه الخطوة "لم تحقق شيئاً"، مشيراً إلى ضرورة القيام بذلك في الفئات السنية الصغيرة في الوقت الحالي. وكانت الفرق الروسية والبيلاروسية، وكذلك المنتخبات الوطنية لكلا البلدين، قد استُبعدت من المنافسات الدولية على خلفية غزو أوكرانيا في مطلع عام 2022.

وقال إنفانتينو يوم الاثنين في مقابلة مع شبكة "سكاي" البريطانية: "إنه أمر يتعين علينا القيام به بكل تأكيد، على الأقل في الفئات السنية الصغيرة"، وأشار إلى أن "هذا الحظر لم يحقق شيئاً، بل خلق فقط المزيد من الإحباط والكراهية. إن السماح لفتيان وفتيات روسيا بلعب كرة القدم في أجزاء أخرى من أوروبا قد يساعد"، على حد قوله.

بالإضافة إلى ذلك، عارض إنفانتينو فرض حظر على إسرائيل، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية (إفي)، واعتبر أن أي حظر محتمل على إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية في فلسطين بمثابة "هزيمة". وشدد إنفانتينو قائلاً: "يجب أن نضمن في لوائحنا عدم إمكانية حظر أي بلد من لعب كرة القدم بسبب أفعال قادته السياسيين".

وفي المقابلة نفسها، دافع المسؤول الأول في الفيفا أيضاً عن قرار المنظمة بمنح دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، جائزة السلام، وهي جائزة استُحدثت أخيراً. وأكد إنفانتينو قائلاً: "بشكل موضوعي، هو يستحقها. ولا أقول هذا أنا فقط، بل قالته أيضاً إحدى الحائزات على جائزة نوبل للسلام - في إشارة إلى ماريا كورينا ماتشادو ـ لقد كان عنصراً جوهرياً في حل النزاعات وإنقاذ آلاف الأرواح".