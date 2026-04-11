"فيفا" أبلغ المكسيك بصعوبة نقل مباريات منتخب إيران في كأس العالم

- أعلنت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، أن "فيفا" قررت إقامة مباريات منتخب إيران في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة بدلاً من المكسيك، مما يتطلب تغييرات لوجستية كبيرة قبل انطلاق البطولة بشهرين. - سفير إيران لدى المكسيك انتقد عدم تعاون الحكومة الأميركية في منح التأشيرات والدعم اللوجستي للمنتخب الإيراني، واقترح نقل المباريات إلى المكسيك، لكن "فيفا" أكدت صعوبة التغيير. - الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رحب بمشاركة إيران في البطولة، لكنه أشار إلى أن مشاركتها قد تكون غير مناسبة لضمان سلامة اللاعبين.

كشفت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، عن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخصوص مكان إقامة مباريات منتخب إيران في بطولة كأس العالم 2026، وذلك قبل شهرين من انطلاق البطولة العالمية التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ووفقاً لما أعلنته شينباوم، فجر السبت، فإنّ "فيفا" اتخذ قراره النهائي بخصوص مشاركة منتخب إيران في بطولة كأس العالم 2026، موضحة أنّ المنتخب الإيراني سيلعب مبارياته في الولايات المتحدة وليس المكسيك، كما كان مقرراً وفقاً للقرعة التي أجريت قبل أشهر، والتي حددت مجموعات بطولة كأس العالم والمدن والملاعب التي ستستضيف المباريات.

وأشارت شينباوم، خلال مؤتمر صحافي أجرته في القصر الوطني في مكسيكو، إلى أنّ نقل مباريات إيران إلى ملعب آخر سيتطلّب تغييرات لوجستية كبيرة، وهو أمر لم يعد ممكناً قبل شهرين من انطلاق كأس العالم، مضيفةً أنّ "فيفا" أبلغ المكسيك رسمياً بصعوبة نقل مباريات منتخب إيران من الولايات المتحدة، وأنه لن تكون هناك تغييرات في البرمجة النهائية التي حُددت سابقاً.

وكان سفير إيران لدى المكسيك، أبو الفضل بسنديده، قد أدان في وقت سابق عدم تعاون الحكومة الأميركية في منح التأشيرات وتقديم الدعم اللوجستي لبعثة المنتخب الإيراني قبل كأس العالم 2026، واقترح على "فيفا" نقل مباريات إيران من الولايات المتحدة الأميركية إلى المكسيك. ودخل الاتحاد الإيراني لكرة القدم في مفاوضات ابتداءً من منتصف مارس/ آذار الماضي، بشأن نقل مباريات منتخب بلاده في المجموعة السابعة ضمن بطولة كأس العالم 2026، بسبب الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل على إيران.

وفي حين أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنّ المنتخب الإيراني مُرحّب به في الولايات المتحدة الأميركية الشريكة في استضافة البطولة إلى جانب كندا والمكسيك، عاد ليُصرّح بأنه من غير المناسب مشاركته في البطولة ضماناً لسلامة لاعبيه. ومن المقرر أن تواجه إيران في دور المجموعات من المونديال نيوزيلندا وبلجيكا في لوس أنجليس، ثم مصر في سياتل، في حين يفترض أن يكون مقرّها خلال البطولة في ولاية أريزونا.