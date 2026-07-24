فيغو يتحرك في الكواليس وينصح الريال بنجم مونديالي

تحرك نجم كرة القدم البرتغالية السابق لويس فيغو (53 عاماً) بعيداً عن أعين وسائل الإعلام العالمية، حتى يحاول العمل على إقناع إدارة نادي ريال مدريد بحسم صفقة أحد أبرز نجوم بطولة كأس العالم 2026، التي شهدت تحقيق منتخب إسبانيا اللقب للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه على الأرجنتين بهدف مقابل لا شيء.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الخميس، أن لويس فيغو تحدث مع إدارة نادي ريال مدريد من أجل العمل على حسم صفقة النجم رودري في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لأنه يُعد أفضل لاعب في العالم بالوقت الحالي، نظراً إلى ما فعله رفقة منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026، وقدرته على لعب دور حاسم في حسم اللقب.

ويعلم فيغو أن رودري يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي، لكن نجم الكرة البرتغالية السابق تحرك بالفعل وبدأ في حث إدارة ريال مدريد على التحرك، لأن هذا النوع من اللاعبين يُحبهم المدرب جوزيه مورينيو الذي سيعمل على جعل الإسباني ضمن المنظومة الجديدة في خط الوسط، حتى يُعيد الفريق الملكي إلى منصة التتويج بعد غياب مدة عامين متتاليين.

ويعتبر فيغو أن حسم صفقة رودري لريال مدريد ستكون عبارة عن دفعة قوية للغاية، لأن الفريق الملكي يعاني من عدم وجود لاعب قادر على سد الفراغ في خط الوسط، الذي جاء بعد اعتزال توني كروس ورحيل لوكا مودريتش إلى ميلان، الأمر الذي يجعل إدارة الفريق الملكي تحت ضغط كبير في الفترة الحالية، لأنها تعمل على جلب أفضل اللاعبين تلبية لرغبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويذكر أن نجم منتخب إسبانيا ونادي مانشستر سيتي الإنكليزي رودري استطاع حسم جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2026، بعدما اختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب الدور الكبير الذي قام به قائد خط الوسط خلال رحلة رفاق الموهبة لامين يامال صوب تحقيق اللقب الثاني في تاريخ "لاروخا".