- آرثر فيري يحقق إنجازاً تاريخياً في ويمبلدون، حيث أصبح أول لاعب بريطاني يصل لنصف النهائي ببطاقة دعوة منذ 2001، ويقترب من معادلة إنجاز غوران إيفانيسيفيتش. - ألكسندر زفيريف يتأهل لنصف النهائي لأول مرة في ويمبلدون، بعد فوزه على تايلور فريتس، ليصبح ثالث ألماني يصل لهذا الدور في البطولات الكبرى منذ عصر الاحتراف. - الأوكرانية مارتا كوستيوك تتأهل لنصف نهائي السيدات بعد فوزها على جازمين باوليني، لتواجه التشيكية ليندا نوسكوفا في سعيها للوصول لأول نهائي في البطولات الكبرى.

واصل البريطاني آرثر فيري (23 عاماً)، مشواره الاستثنائي في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، وبلغ الدور نصف النهائي لمواجهة الألماني ألكسندر زفيريف المصنّف الثالث عالمياً وبطل رولان غاروس، بعدما حجزا مكانهما بين الأربعة الكبار، اليوم الأربعاء، بفوزهما على الإيطالي فلافيو كوبولي العاشر 6-4 و7-6 و6-0 والأميركي تايلور فريتس السابع 6-4 و6-2 و6-2 توالياً.

وحقق فيري، المصنف 114 عالمياً، إنجازاً غير مسبوق، بعدما أصبح أول لاعب يشارك ببطاقة دعوة يبلغ نصف نهائي منافسات الرجال في نادي عموم إنكلترا، منذ الكرواتي غوران إيفانيسيفيتش الذي توج باللقب عام 2001. وبات فيري على بُعد انتصارين فقط من معادلة إنجاز إيفانيسيفيتش، وأن يصبح أول لاعب بريطاني يتوج بلقب فردي الرجال في ويمبلدون منذ آندي موراي عام 2016. ويُعد فيري ثالث أقل لاعب تصنيفاً، يبلغ نصف نهائي ويمبلدون منذ عام 1985، بعد التشيكي فلاديمير فولتشكوف الذي كان يحتل المركز 237 عالميا عام 2000، وإيفانيسيفيتش الذي كان في المركز 125 عالمياً عام 2001.

من جهته، حجز زفيريف مقعده في نصف النهائي للمرة الأولى في نادي عموم إنكلترا، بعدما تغلب بسهولة على فريتس بثلاث مجموعات، منهياً سلسلة من سبع هزائم متتالية أمام منافسه. وكان اللاعب الألماني قد فشل في تجاوز ثمن النهائي خلال مشاركاته التسع السابقة في البطولة الإنكليزية. وبات زفيريف ثالث لاعب ألماني في عصر الاحتراف يبلغ نصف النهائي في البطولات الأربع الكبرى، بعد بوريس بيكر ومايكل شتيش، علماً أن الأخير كان آخر ألماني يحرز لقب ويمبلدون للرجال عام 1991. وسيكون زفيريف، البالغ من العمر 29 عاماً، المرشح الأوفر حظاً أمام فيري في نصف النهائي، المقرر يوم الجمعة، في انتظار المتأهل من مواجهة الإيطالي يانيك سينر، حامل اللقب، والمصنف الأول عالمياً، أو الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

رياضات أخرى ديوكوفيتش يضرب موعداً مع سينر في نصف نهائي ويمبلدون

ولدى السيدات، بلغت الأوكرانية مارتا كوستيوك الدور نصف النهائي بعد فوزها على الإيطالية جازمين باوليني، وصيفة نسخة 2024، بمجموعتين دون رد 6-3 و6-2، لتضرب موعداً مع التشيكية ليندا نوسكوفا. ونجحت المصنفة الـ 13 عالمياً في حسم اللقاء خلال 69 دقيقة فقط على الملعب الرئيسي، لتبلغ نصف نهائي إحدى بطولات الـ "غراند سلام" للمرة الثانية توالياً، بعد وصولها إلى المربع الذهبي في بطولة فرنسا المفتوحة الشهر الماضي. وستواجه كوستيوك في نصف النهائي التشيكية نوسكوفا الـ 12، الفائزة على البلجيكية إليز ميرتنز 6-3 و7-5 من أجل حجز بطاقة العبور إلى أول نهائي لها في البطولات الكبرى.