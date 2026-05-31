فيروس إيبولا يهدد كأس العالم 2026 ومخاوف من انتشار العدوى

- تتزايد المخاوف من تحول المونديال القادم إلى "حدث انتشار واسع" لفيروس إيبولا، مع استمرار تفشيه في وسط أفريقيا وارتفاع عدد المخالطين غير المفحوصين. - حذر الخبراء من أن حركة السفر الدولية والتجمعات الكبيرة قد تزيد من صعوبة اكتشاف الحالات مبكرًا، مما يرفع مخاطر انتقال العدوى. - رغم أن خطر التفشي الواسع لا يزال منخفضًا، إلا أن السلطات الدولية والمحلية تتخذ إجراءات وقائية مشددة، بما في ذلك تعزيز الفحوصات وفرض قيود السفر.

تتصاعد التحذيرات الصحية في الأوساط الطبية بشأن احتمال أن يتحول المونديال القادم إلى ما وصفه بعض الخبراء بـ"حدث انتشار واسع" لفيروس إيبولا، في ظل استمرار تفشي حالات في مناطق من وسط أفريقيا وارتفاع عدد الأشخاص المشتبه بإصابتهم.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، الأحد، أن تقديرات صحية تشير إلى وجود أكثر من ألفي شخص يُعتقد أنهم خالطوا مصابين بالفيروس من دون أن يجرى تعقبهم أو إخضاعهم للفحوص حتى الآن، في وقت تستمر فيه بعض المناطق في وسط أفريقيا بتسجيل إصابات ووفيات جديدة، ما يثير القلق من احتمال انتقال العدوى خارج نطاقها الجغرافي الحالي.

وحذر مختصون من أن كثافة حركة السفر الدولي والتدفق الجماهيري الكبير خلال البطولة قد يفرضان تحديات إضافية على السلطات الصحية، خصوصاً أن أعراض إيبولا في مراحلها الأولى قد تتشابه مع أمراض فيروسية شائعة، وهو ما قد يؤدي إلى تأخر اكتشاف بعض الحالات وزيادة مخاطر انتقال العدوى.

ويرى خبراء في الأمراض المعدية أن الخطر لا يرتبط فقط بحجم التجمعات الجماهيرية، بل أيضاً بسرعة اكتشاف الإصابات المحتملة والتعامل معها. وفي المقابل، شدد عدد من المختصين على أن احتمال حدوث تفشٍ واسع النطاق خلال البطولة يبقى منخفضاً، لكنه يتطلب أقصى درجات الحذر والاستعداد.

من جهتها، أكدت جهات صحية دولية أن الإجراءات الوقائية بدأت تتوسع بالفعل عبر تعزيز الفحوصات في المطارات ونقاط الدخول، وفرض قيود على السفر من بعض المناطق الأكثر تضرراً، إضافة إلى إعداد خطط طوارئ للتعامل مع أي حالة مشتبه بها خلال المنافسات.

كما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن وتيرة انتشار المرض في بعض المناطق تفوق سرعة الاستجابة الحالية، ما يفرض حالة من اليقظة المستمرة مع اقتراب حدث جماهيري بهذا الحجم. وفي المقابل، أكدت السلطات في الدول المستضيفة أنها وضعت بروتوكولات صحية مشددة تشمل مراقبة المسافرين وإجراءات فحص متقدمة، مع الاستعداد للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.ويأتي ذلك وسط نقاش متزايد حول إدارة المخاطر الصحية في الفعاليات الرياضية الكبرى، إذ يرى بعض الخبراء أن تسجيل حالة واحدة داخل حدث بحجم كأس العالم قد يفرض ضغوطاً كبيرة على الأنظمة الصحية، رغم تأكيدهم أن السيناريو الأسوأ لا يزال مستبعداً في الوقت الراهن.