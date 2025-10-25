- رفض برونو فيرنانديز عرضاً مغرياً من نادي الهلال السعودي بقيمة 3.2 ملايين يورو شهرياً، مفضلاً البقاء في المملكة المتحدة بناءً على رغبة عائلته، رغم أن العرض كان فرصة مالية كبيرة. - أكد فيرنانديز أنه لن يناقش مستقبله حتى بعد كأس العالم 2026، مشيراً إلى احترامه لإدارة مانشستر يونايتد وسعادته في المملكة المتحدة، رغم أن العرض السعودي كان مغرياً. - يركز فيرنانديز حالياً على قيادة مانشستر يونايتد للتأهل لدوري أبطال أوروبا، ويطمح لاستعادة مكانة الفريق في الدوري الإنجليزي، مع التركيز أيضاً على منتخب البرتغال.

رفض قائد نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، البرتغالي برونو فيرنانديز (32 عاماً)، عقداً شهرياً مقابل 3.2 ملايين يورو، بعدما تجاهل بشكل تام العرض الذي قدمته إدارة الهلال السعودي، من أجل ضمه في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، لأن عائلته تريد البقاء في المملكة المتحدة.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، اليوم السبت، أن برونو فيرنانديز حصل على عرض حقيقي قدمته إدارة نادي الهلال السعودي في سوق الانتقالات الصيفية، يقضي بحصوله على راتب شهري يصل إلى 3.2 ملايين يورو شهرياً، دون الحديث عن الحوافز والمكافآت، لكن النجم البرتغالي ذهب إلى زوجته وعائلته في البداية، حتى يتحدث معهم عن فكرة الذهاب إلى الدولة العربية، إلا أنهم أصروا على البقاء في المملكة المتحدة.

وتابعت أن برونو فيرنانديز أكد، في حديثه مع شبكة بي بي سي البريطانية، عدم رغبته في خوض أي حديث عن مستقبله، الذي سيعمل على حسمه بعد نهاية بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، لأنه يحترم إدارة نادي مانشستر يونايتد، التي آمنت به، ووفّرت كل ما يحتاج إليه، بالإضافة إلى شعوره بالسعادة في المملكة المتحدة، رغم أن العرض الذي حصل عليه، من الممكن ألا يتكرر، خاصة أن الراتب ضخم وكبير، وسيعطيه دفعة مالية قوية.

وأوضحت أن برونو فيرنانديز حصل بالفعل على نصائح من صديقه المقرب، قائد منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، لكنه رفض الإفصاح عن فحوى الحديث الذي دار بين الطرفين، خلال فترة التوقف الدولي الماضية، إلا أن الأكيد أن النجم البرتغالي أضاع على إدارة مانشستر يونايتد، الحصول على مبلغ مالي يُقدر بنحو 100 مليون يورو، مقابل التخلي عن صاحب الـ 32 عاماً في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن برونو فيرنانديز يتمثل هدفه الأساسي، خلال الموسم الحالي، في قيادة مانشستر يونايتد إلى الوصول إلى المراكز التي تؤهل "الشياطين الحُمر" إلى حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا، والعمل على استعادة مكانة الفريق بين كبار "البريمييرليغ"، بالإضافة إلى تركيزه مع منتخب البرتغال، الذي أصبح قريباً للغاية من المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.