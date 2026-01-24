- توج السد بلقب درع السوبر القطري الإماراتي بفوزه على شباب الأهلي 3-2، حيث سجل فيرمينو هدفين، بما في ذلك هدف الفوز في اللحظات الأخيرة، ليمنح السد أول لقب قطري في المسابقة. - أظهر السد تفوقه التكتيكي بقيادة روبرتو مانشيني، الذي اعتمد على التنظيم الدفاعي والتحولات السريعة، بينما تميز شباب الأهلي بالاستحواذ والضغط العالي تحت قيادة باولو سوزا. - أضاف السد هذا اللقب إلى سجله الحافل بعد سلسلة انتصارات محلية، بينما لم يتمكن شباب الأهلي من مواصلة عروضه المميزة رغم تصدره الدوري الإماراتي.

حصد السد لقب درع السوبر القطري الإماراتي، بعد انتصاره على ضيفه شباب الأهلي الإماراتي 3-2، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في الدوحة، اليوم السبت، في مواجهة لحساب النسخة الثالثة من البطولة.

وسجل يوري سيزار هدف شباب الأهلي في الدقيقة 29، عبر تسديدة متقنة من مسافة بعيدة، فيما عدل البرازيلي روبرتو فيرمينو النتيجة لأصحاب الأرض من ركلة جزاء، بعد الاستراحة بعشر دقائق، وبعدها منح النجم أكرم عفيف فريقه هدفاً ثانياً عند الدقيقة 74، لكن محمد الجمعة عدل النتيجة للأهلي من كرة رأسية، قبل أن يعود فيرمينو ليحرز الهدف الثاني له والثالث لفريقه، في آخر ثواني المواجهة، مهدياً الكرة القطرية أول لقب لها في المسابقة. وكسب روبرتو مانشيني الصراع التكتيكي على حساب باولو سوزا في اللقاء، حيث مال المدير الفني الإيطالي، للتنظيم الدفاعي والتحولات السريعة، فيما تميز البرتغالي باللاستحواذ والضغط العالي.

وأضاف السد لقباً جديداً إلى سجلاته الحافلة بالبطولات المحلية والعربية والقارية، بعد أن استثمر "الزعيم" صحوته، إثر تحقيق ستة انتصارات متتالية في الدوري المحلي، على الجانب الآخر، أخفق نادي شباب الأهلي، حامل لقب بطل الدوري الإماراتي للمحترفين في الموسم الماضي، في مواصلة سلسلة عروضه المميزة، وهو الذي يتصدر حالياً جدول ترتيب الدوري في بلاده برصيد 32 نقطة. وحملت هذه المواجهة طابعاً تنافسياً خاصاً، حيث سبق للفريقين أن التقيا في وقت سابق من هذا الموسم، وتحديداً في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وهي المباراة التي أقيمت أيضاً في الدوحة وانتهت بفوز السد بنتيجة 4-2.