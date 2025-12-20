فيرغسون يصدم جماهير مانشستر يونايتد: أتوقع عقداً آخر دون ألقاب

صدم السير أليكس فيرغسون (83 عاماً) جماهير نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي بتصريحات صريحة أطلقها عن مستقبل الفريق الذي دربه في سنوات سابقة، إذ أكد أن "الشياطين الحمر"، ربما يدخلون عقداً جديداً دون ألقاب إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه، في تشخيص واقعي أعاد القلق إلى مدرجات أولد ترافورد.

وقارن فيرغسون الوضع الحالي لمانشستر يونايتد بما عاشه ليفربول في الماضي، واستحضر تجربة شخصية عاشها خلال سنواته الأولى مع النادي، وقال في تصريحات نقلتها مجلة ليكيب الفرنسية، الجمعة: "أتذكر تجربتي في مانشستر يونايتد عندما كان ليفربول في قمة مجده. كان نادياً رائعاً فاز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات، لكنه احتاج إلى 30 عاماً كاملة ليعود ويتوَّج بالدوري من جديد".

وحذّر المدرب الأسطوري من تكرار السيناريو ذاته، فأضاف بلهجة لا تخلو من القلق "نحن اليوم في وضع مشابه. قد يستغرق الأمر عشر سنوات أخرى، وربما 11 سنة، بسبب هذه الدورة"، في إشارة واضحة إلى أن العودة إلى القمة لن تكون قريبة كما يتوقع بعض الجماهير.

وشخّص فيرغسون سبب الأزمة في سياسة التعاقدات، إذ اعتبر أن المشكلة لا تكمن في نقص الأموال، بل في سوء الاختيارات "علينا أن نفكر في الأمر بعناية، ويجب أن نضمن أن يكون التعاقد أفضل مما كان عليه في السنوات الماضية"، ليضع بذلك إدارة النادي أمام مسؤولية مباشرة.

واستعرض فيرغسون واقع الفريق في الدوري الإنكليزي الممتاز، إذ يحتل مانشستر يونايتد مراكز متأخرة نسبياً، كما تذكّر المدرب الأسكتلندي أن آخر تتويج بلقب الدوري يعود إلى عام 2013، وهو ما يعكس حجم الفجوة التي تفصل النادي عن المنافسة الحقيقية على القمة. ودعم فيرغسون المدرب الحالي روبن أموريم، فأشاد بشخصيته، واعتبر أنه يملك المقومات القيادية، لكنه يلمّح إلى أن أي مدرب، مهما بلغت قدراته، لن ينجح دون مشروع واضح ودعم فعلي في سوق الانتقالات.

وردّ أموريم من جانبه بثقة، خلال مؤتمر صحافي "فيرغسون يفهم كرة القدم الإنكليزية أكثر مني. لا أعتقد أننا سننتظر كل هذا الوقت للفوز بالدوري، لكنني أؤمن بأننا قادرون على المنافسة في السنوات المقبلة". ووضعت تصريحات فيرغسون جماهير مانشستر يونايتد أمام حقيقة قاسية لكنها صادقة، وهي أن المجد لا يُستعاد بالأسماء ولا بالتاريخ، بل بقرارات صحيحة وصبر طويل، تماماً كما حدث مع ليفربول قبل أن يعود إلى منصة التتويج بعد عقود من الانتظار.