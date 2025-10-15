فيرستابن يُشيد بمايكل شوماخر.. هوس الانتصار لم ينسه دوره الإنساني

- ماكس فيرستابن يعبر عن إعجابه بمايكل شوماخر، الذي يعتبره نموذجاً يحتذى به في عالم "فورمولا 1"، مشيداً بخصاله الفريدة وإرثه المميز رغم أزمته الصحية الحالية. - فيرستابن يوضح أن "فورمولا 1" تتطلب أكثر من مجرد موهبة فطرية، بل تحتاج إلى جهد جاد وتنمية مستمرة للمهارات، مشيراً إلى أن شوماخر كان مثالاً للسائق الذي لا يقبل التنازلات. - رغم التحديات الحالية، يطمح فيرستابن إلى كسر أرقام شوماخر القياسية، مؤكداً على أهمية التوازن بين الأداء المهني والحياة الشخصية، كما كان يفعل شوماخر.

تحدث سائق فريق ريد بول، الهولندي، ماكس فيرستابن (28 عاماً)، عن مسيرة بطل العالم سبع مرات في "فورمولا 1"، الألماني مايكل شوماخر (56 عاماً)، الذي مثّل بالنسبة له أنموذجاً، نظراً لكل ما قدمه لهذه الرياضة، وكذلك الخصال التي تميّزه عن بقية السائقين، إذ ظهر بطل العالم في آخر أربعة مواسم منبهراً بقدرات السائق الألماني، الذي يعاني أزمة صحية خطيرة تعرض لها في عام 2013، أبعدته عن الظهور العلني منذ سنوات عديدة.

وقال فيرستابن، في تصريحات نقلها موقع "سبورتس أوتو موتو" الفرنسي، الثلاثاء: "ما الذي يجعل فورمولا 1 رياضة مختلفة عن أي رياضة أخرى؟ أرى الأمر بهذه الطريقة: هناك الكثير من الناس الشغوفين بالسيارات. إنهم يعشقون السباق أو القيادة السريعة بهذه السيارات، وبالنسبة لهؤلاء الناس، تمنحهم فورمولا عدة معانٍ للوصول إلى القمة: قمة السرعة، قمة الانعطاف، قمة الأداء. من وجهة نظر السائق، عليك أن تُظهر موهبتك الفطرية، وإلا فلن تصل أبداً إلى فورمولا 1. ولكن هناك ما هو أكثر بكثير من امتلاك الموهبة الفطرية للقيادة السريعة. بعد ذلك، يتعلق الأمر بمدى جديتك في العمل، وكيف يمكنك تنمية موهبتك؟ أنت تضع الخبرة، وتتعلم كيفية عمل السيارة".

وتابع فيرستابن الحديث عن البطل الألماني: "أعرف الكثير من السائقين اليوم الذين لديهم الموهبة، لكنهم لم يتمكنوا أبداً من الوصول إلى تلك القمة، ربما لم يبذلوا جهداً كافياً للوصول إلى هناك. وهذا بالضبط ما يمثّله مايكل. بالنسبة لي كان السائق الذي يعمل بجد دائماً، ويبذل قصارى جهده. لم تكن هناك تنازلات. الشيء الوحيد، الذي كان يهمه هو فوزه، مهما كانت الطريقة، طالما فاز. كان رائداً في عصره، وحريصاً دائماً على أن يكون في أفضل حالاته، ويهتم بنفسه ليقدم أفضل ما لديه دون أي أعذار. أُقدّر أن مايكل كان رجل عائلة بحق. على الحلبة، كان مُركّزاً للغاية على الأداء فقط، ولكن بمجرد عودته إلى المنزل كان يهتم بعائلته، ويحرص على منحها اهتمامه أيضاً. كان من الرائع رؤية ذلك. إنه مثال على كيف يُمكن للمرء أن يعيش حياته الخاصة".

ويُعتبر مايكل شوماخر ملهماً للسائقين، بفضل طريقة قيادة سيارته، ورغم أنه واجه صعوبات في نهاية مسيرته في عالم "فورمولا 1"، فإن ذلك لم يمنعه من ترك إرث مميز، ويطمح فيرستابن إلى كسر أرقام شوماخر في الحلبات، رغم أنه يجد صعوبة في الموسم الحالي، وبات قريباً من فقدان بطولة العالم، التي تُوّج بها في آخر أربعة مواسم.