فيرستابن يُتوج بجائزة لاس فيغاس ونوريس يقترب من اللقب

- ماكس فيرستابن يتألق في لاس فيغاس: فاز سائق ريد بول، ماكس فيرستابن، بجائزة سباق لاس فيغاس الكبرى، محققًا فوزه السادس هذا الموسم والـ69 في مسيرته، بعد أداء خالٍ من الأخطاء وانتزاعه الصدارة من لاندو نوريس. - لاندو نوريس يقترب من اللقب العالمي: رغم احتلاله المركز الثاني في السباق، عزز نوريس صدارته في ترتيب السائقين بـ408 نقاط، متقدماً بفارق 30 نقطة عن زميله أوسكار بياستري. - المنافسة تشتد قبل نهاية الموسم: يحتل فيرستابن المركز الثالث في الترتيب برصيد 366 نقطة، ولا يزال لديه فرصة حسابية للاحتفاظ بلقبه للعام الخامس توالياً.

تُوج سائق فريق ريد بول النمساوي، الهولندي، ماكس فيرستابن (28 سنة)، بجائزة سباق لاس فيغاس الكبير في منافسات فورمولا 1 هذا الموسم، ومع ذلك اقترب سائق فريق ماكلارين، لاندو نوريس، من التتويج باللقب العالمي، باحتلاله المركز الثاني في السباق الـ23 من بطولة العالم.

وقدّم فيرستابن، بطل العالم في الأعوام الأربعة الماضية، أداءً خالياً من أي أخطاء، لينتزع المركز الأول فور الانطلاق من نوريس، في شوارع مدينة لاس فيغاس، بعدما خرج الأخير عن المسار، محكماً قبضته على الصدارة حتى النهاية. وحاول نوريس الذي وصل إلى لاس فيغاس مُنتشياً بفوزه في جولتي المكسيك وساو باولو، الضغط من أجل إقفال الباب أمام محاولة فيرستابن، المنطلق من المركز الثاني، تجاوزه بعد لحظات من الانطلاق، إلّا أنه تأخر في دوس المكابح ليخرج عن حدود الحلبة، ما سمح للهولندي بانتزاع المركز الأول. كذلك تراجع نوريس، الساعي إلى باكورة ألقابه في الفئة الأولى، إلى المركز الثالث بعدما تجاوزه مواطنه جورج راسل (مرسيدس)، ليعود سائق ماكلارين ويسترجعه خلال مجريات السباق.

وأنهى فيرستابن مسافة السباق التي بلغت 309.958 كلم (50 لفة) بوقت قدره ساعة و21 دقيقة وثماني ثوانٍ و429 جزءاً من الثانية، متقدماً بفارق 20.741 ثانية عن نوريس، و23.546 ثانية عن جورج راسل حامل اللقب العام الماضي. وهذا الفوز هو الثاني لفيرستابن في لاس فيغاس بعد عام 2023، والسادس له هذا الموسم والـ69 في مسيرته، كذلك صعد إلى منصات التتويج للجولة الثامنة توالياً.

وقبل جولتين من نهاية موسم فورمولا 1، عزز نوريس رصيده في صدارة ترتيب السائقين إلى 408 نقاط، متقدماً بفارق 30 نقطة عن زميله الأسترالي أوسكار بياستري الذي حلّ رابعاً في السباق (378 نقطة)، فيما يحتل فيرستابن المركز الثالث في الترتيب برصيد 366 نقطة، علماً أنه ما زال يملك حسابياً فرصة الاحتفاظ بلقبه للعام الخامس توالياً، رغم تأخره بفارق 42 نقطة عن نوريس.