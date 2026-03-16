فيرستابن يهاجم قوانين فورمولا 1: مهزلة ستضرنا

- ماكس فيرستابن ينتقد بشدة القوانين الجديدة في فورمولا 1، واصفاً إياها بالمهزلة، ويؤكد أنها تضر بجودة السباقات وتفقدها متعتها الحقيقية، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تخلق سباقات غير حقيقية وتؤدي إلى تدمير الرياضة. - فيرستابن يعبر عن استيائه من تأثير القوانين على الأداء، حيث تتسبب في نفاد البطاريات بسرعة، مما يسمح للمتسابقين الآخرين بتجاوزه بسهولة، ويعتبر أن هذه التعديلات ستؤدي إلى نتائج سلبية على المدى الطويل. - يدعو فيرستابن القائمين على بطولات فورمولا 1 للاستماع إلى آراء السائقين والجماهير الحقيقية، محذراً من استغلال السائقين وضرورة التخلص من التعديلات الجديدة بسرعة للحفاظ على مستقبل الرياضة.

شنّ سائق فريق "ريد بول" الهولندي ماكس فيرستابن (28 عاماً) هجوماً حاداً على القوانين الجديدة في بطولات العالم لسباقات فورمولا 1، التي طُبقت اعتباراً من الموسم الجاري، مؤكداً أنها ستلحق ضرراً كبيراً بهذه الرياضة، وما يحدث عبارة عن "مهزلة".

وقال ماكس فيرستابن في تصريحات نقلتها صحيفة ذا صن البريطانية، أمس الأحد، بعدما عجز بطل العالم أربع مرات، عن إكمال سباق الصين، عقب انسحابه بسبب عطل في المحرك قبل 10 لفات من النهاية إن "القوانين الجديدة فظيعة للغاية، ومن تعجبه القوانين، فإنه لا يفهم معنى سباقات السيارات، والأمر لم يعد ممتعاً بالنسبة لي على الإطلاق، بسبب ما يحدث".

وأردف: "ما يحدث معنا في الموسم الجاري عبارة عن لعبة خيالية فقط، لأن هذه ليست سباقات حقيقية، حيث نقوم بتجاوز بعضنا البعض بسرعة فائقة، ثم بعدها تنفد البطاريات الخاصة بنا، ومن بعدها يعود الذين سبقناهم إلى تجاوزنا مرة أخرى، وهذا أمر سخيف بالنسبة لي، وحتى لو صعدت على منصة التتويج في الصين، فإنني سأقول نفس الشيء، لأنني أهتم بجودة سباقات السيارات".

ومضى قائلاً: "الأمر لا يتعلق بانزعاجي من مركزي الحالي، بل هو خللٌ جوهري، لأنني أشعر بالألم، وهذه القوانين الجديدة ستعمل على تدمير القواعد في هذه الرياضة بنهاية المطاف، وسيرتد عليهم الأمر سلباً، وسبق لي أن حذّرت من هذه الأمور قبل ثلاث سنوات، عندما خرجت في مؤتمر صحافي، ونصحت بعدم اللعب في لوائح وأنظمة سباقات بطولات العالم في فورمولا 1".

ورأى أنه "كان من الممكن أن نتوقع نحن السائقين ما سيحدث منذ زمن بعيد، لكن لا أعرف مع من يجب علينا الذهاب لمناقشة ما يخصنا، وعلى القائمين على بطولات العالم في سباقات فورمولا 1 الاستماع لما تحدثنا عنه في عام 2023، وأتمنى أن يكون ما حصل منذ انطلاق الموسم درساً للمستقبل، حتى لا يتكرر الأمر نهائياً، وأعرف جيداً أن عليّ الحذر في طريق التعبير عن غضبي، لكن أنا أتكلم عن موضوع كبير للغاية، وأعتقد أنهم يتفهمون وجهة نظري كسائق".

وختم سائق فريق "ريد بول" الهولندي ماكس فيرستابن حديثه: "سيخرج بالطبع علينا البعض، ويتحدث عن جمالية القوانين الجديدة، والفوز والمنافسة، لكن إذا تحدّث المسؤولون في فورمولا مع معظم السائقين، فإنهم سيعرفون جيداً أن معظم السائقين غير راضين ولا يريدون هذه القوانين الجديدة، وأعتقد أن الجماهير الحقيقية تقف معنا أيضاً، ومشكلتنا تكمن مع أشخاص يعتبرون أنهم أفضل منا، ويريدون استغلالنا، لكنهم يعرفون أنفسهم جيداً، ولست ساذجاً حتى أدافع عنهم، لأن الأمر يتعلق بهذه الرياضة، ويجب أن نتخلص من التعديلات الجديدة في أسرع وقت ممكن".