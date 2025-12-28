فيرستابن ينصح سائق "ريد بول" الجديد: هكذا تصبح زميلي

- ماكس فيرستابن يوجه نصيحة لاختيار زميل مثالي في فريق ريد بول، مشددًا على أهمية البراعة في القيادة، والشخصية المنفتحة، والقدرة على التفاهم في السباقات، مع الحفاظ على ودية ومرح. - يؤكد فيرستابن على ضرورة أن يكون زميله صاحب شخصية قوية، يسعى لتحسين أداء السيارة، ويطرح أسئلة بناءة، مع التركيز على الاحترافية والمسؤولية داخل الحلبات. - تصريحات فيرستابن تُعتبر رسالة لإدارة ريد بول للبحث عن بديل ليوكي تسونودا، الذي لم ينجح في التأقلم مع الفريق.

وجه سائق فريق ريد بول، الهولندي ماكس فيرستابن (28 عاماً)، نصيحة مباشرة إلى من يريد أن يكون زميله في الموسم المقبل، بعدما تحدثت وسائل الإعلام عن معاناة الياباني يوكي تسونودا في التأقلم مع الفريق خلال العام الحالي، وفشله في تحقيق نتائج تذكر، بالإضافة إلى عدم قدرته على المنافسة في جميع السابقات.

وقال ماكس فيرستابن، في تصريحاته، التي نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، أمس السبت: "لو قمت باختيار زميل مثالي في فريق ريد بول، فإنني سأركز على شخص بارع يعلم كيف يقود السيارة بشكل متقن، ولديه شخصية منفتحة، ويعرف كيف يتفاهم معي في السباقات، ويملك شخصية ودودة ومرحة، ومنفتح الذهن، ولا يخفي الأسرار".

وتابع فيرستابن: "ما أريده في زميلي في الفريق أن يكون صاحب شخصية قوية، ويسعى بكل قوته إلى تقديم الإضافة، ويطرح دائماً أسئلته ووجهة نظره حول كيفية تحسين عمل السيارة في السباقات، وهذا هو المهم بالنسبة لي، وكلامي لا يعني أنني أريد إقامة علاقة صداقة معه خارج حياتنا المهنية، لأن هذا أمر غير ضروري نهائياً، والأفضل هو الاحترافية والمسؤولية تجاه الأداء داخل الحلبات، والهدف الرئيس بالنسبة له يكون العمل لمصلحة الفريق فقط".

وختمت الصحيفة تقريرها بأن تصريحات ماكس فيرستابن، عبارة عن رسالة مباشرة إلى إدارة فريق "ريد بول"، التي تعمل خلال الفترة الحالية على إيجاد بديل مثالي للياباني، يوكي تسونودا، الذي لم يستطع التأقلم والتفاهم مع الهولندي، الذي يبحث عمن يدعمه داخل الحلبات، ويدخل بوصفه منافساً لا مشاركاً فقط يحمل اسم الفريق.