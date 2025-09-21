فيرستابن يفوز بسباق أذربيجان... وبياستري الخاسر الأكبر

- ماكس فيرستابن يحقق فوزين متتاليين لأول مرة منذ يونيو 2024، مسيطراً على جائزة أذربيجان الكبرى، الجولة السابعة عشرة من بطولة العالم لـ "فورمولا 1"، بعد انطلاقه من المركز الأول في التجارب الرسمية الفوضوية. - أوسكار بياستري، متصدر الترتيب العام، يخرج من السباق بعد اصطدامه بالحائط، مما يسمح لزميله لاندو نوريس بتقليص الفارق، بينما ينهي جورج راسل السباق في المركز الثاني. - فريق ماكلارين يفشل في حسم لقب فئة الصانعين، مع تبقي سبعة سباقات على نهاية الموسم، ويترقب السباق التالي في سنغافورة.

تمكّن سائق ريد بول الهولندي، ماكس فيرستابن (27 عاماً)، بطل العالم في المواسم الأربعة الماضية، من تحقيق فوزَين متتاليَين لأول مرة منذ شهر يونيو/ حزيران 2024، وذلك بسيطرته التامة على جائزة أذربيجان الكبرى، الجولة السابعة عشرة من بطولة العالم لـ "فورمولا 1"، اليوم الأحد، على حلبة باكو.

وكان سائق فريق ماكلارين، الأسترالي أوسكار بياستري، متصدر الترتيب العام، الخاسرَ الأكبر، إذ خرج من السباق منذ اللفة الأولى بعد اصطدامه بالحائط، ما سمح لزميله البريطاني لاندو نوريس بتقليص الفارق بعد حلوله سابعاً، في سباق أنهاه سائق مرسيدس البريطاني الآخر، جورج راسل، ثانياً أمام سائق "وليامز"، الإسباني كارلوس ساينس، الذي كان ثاني المنطلقين في بداية السباق خلف فيرستابن.

وسيطر فيرستابن على سباق جائزة أذربيجان الكبرى من البداية إلى النهاية، بعد أن حقق مركز الانطلاق الأول في التجربة الرسمية، التي اتسمت بالفوضى أمس السبت، فيما فرط فريق ماكلارين بحسم لقب فئة الصانعين، اليوم الأحد، مع تبقي سبعة سباقات على نهاية الموسم الحالي في "فورمولا 1"، لكن سيتعين عليه الآن الانتظار حتى السباق التالي في سنغافورة بعد أسبوعين على الأقل.

يُذكر أن التجارب الرسمية شهدت عرضاً مثيراً، إذ توقفت ما لا يقل عن ست مرات بسبب حوادث، إذ تستغرق المعركة على مركز الانطلاق الأول ساعة واحدة في العادة، لكنها امتدت هذه المرة إلى نحو ساعتين، نظراً للوقت المطلوب لإخلاء السيارات المتضرّرة وإزالة الحطام المتناثر على المسار وإصلاح حواجز الحماية، بعدما جرى رفع ثلاثة أعلام حمراء في الفترة الأولى، ثم توقفت الفترة الثانية إثر خروج البريطاني أوليفر بيرمان (هاس) عن المسار، وأخيراً رُفع علمان أحمران في الفترة الثالثة بعد حوادث شارل لوكلير من موناكو (فيراري) وبياستري.