فيرستابن يفوز بجائزة الأفضل في فورمولا 1 رغم تتويج نوريس

- اختير ماكس فيرستابن كأفضل سائق لموسم 2025 من قبل مديري الفرق، رغم فوز لاندو نوريس بلقب بطولة العالم بفارق نقطتين فقط، مما يعكس التنافس الشديد بينهما. - هيمن فريق مكلارين على الموسم، لكن خيارات استراتيجية في نهايته كادت تكلفهم لقب السائقين، حيث فاز فيرستابن بستة من آخر تسعة سباقات، مما زاد الضغط على نوريس. - شهدت قائمة العشرة الأوائل دخول سائقين جدد، بينما تراجع لويس هاميلتون، مما يعكس التغيرات في أداء السائقين والفرق.

اختار مديرو الفرق المشاركة في منافسات "فورمولا 1"، سائق فريق ريد بول، الهولندي ماكس فيرستابن (28 عاماً)، أفضل سائق لموسم 2025، متفوقاً على سائق مكلارين، البريطاني لاندو نوريس، الذي تُوّج بطلاً للعالم للمرة الأولى في مسيرته.

وكما جرت العادة، وضع مديرو الفرق قائمة بأفضل عشرة سائقين لموسم 2025، وتصدّر ماكس فيرستابن القائمة، ومع ذلك، فقد انتزع لاندو نوريس (مكلارين) اللقب من الهولندي، حامل اللقب أربع مرات متتالية (2021، 2022، 2023، 2024)، متفوقاً على منافسه ريد بول، بفارق نقطتين فقط (423 مقابل 421).

وبحسب موقع "أر.أم.سي" الفرنسي، الثلاثاء، فقد حصل فيرستابن، الذي نال لقب سائق العام للمرة الخامسة على التوالي، على المركز الأول، متقدّماً على سائقي مكلارين؛ البريطاني نوريس والأسترالي أوسكار بياستري، وهو ما يعكس موقعهما في ترتيب السائقين. وهيمن فريق مكلارين طوال الموسم، لكنه كاد يخسر لقب السائقين بعد بعض الخيارات الاستراتيجية في نهاية الموسم، إذ تمكن فيرستابن من قيادة سيارة كانت في الواقع أقل تنافسية. وفاز بستة من آخر تسعة سباقات جائزة كبرى، ما وضع ضغطاً هائلاً على نوريس في سباق جائزة أبوظبي الكبرى الأخير، بالتالي يُعتبر حصول الهولندي على المركز الأول، في نظر مديري الفريق، انتصاراً له، ولكنه في الوقت نفسه ضربة قوية لنوريس.

وحلّ البريطاني جورج راسل (مرسيدس) في المركز الرابع، متقدماً على المخضرم فرناندو ألونسو (أستون مارتن)، وجاء الإسباني كارلوس ساينز (ويليامز) في المركز السادس، بينما تراجع شارل لوكلير من إمارة موناكو، صاحب المركز السابع، أربعة مراكز مقارنةً بعام 2024، ودخل سائقان جديدان قائمة العشرة الأوائل: البريطاني أوليفر بيرمان (هاس، المركز الثامن) والفرنسي إيزاك حجار (ريسينغ بولز، المركز التاسع).

وبعدما حقق أول صعود له على منصة التتويج في بريطانيا، أكمل الألماني نيكو هولكنبرغ (ساوبر) قائمة العشرة الأوائل، والتي غاب عنها البريطاني لويس هاميلتون (فيراري، صاحب المركز السادس في ترتيب السائقين) في مؤشر جديد على التراجع الذي شهدته مسيرته بانتقاله إلى فيراري حيث كان الموسم كارثياً.

وجرى تحديد الترتيب بناءً على تصويت عشرة من مديري الفرق، الذين قدموا قائمة بأفضل عشرة سائقين لديهم لهذا العام، ثم منحت "فورمولا 1" النقاط بنفس طريقة الموسم (يحصل الأول في كلّ قائمة على 25 نقطة، والعاشر على نقطة واحدة) قبل جمعها لتحديد النتيجة النهائية، وشارك في التصويت كلّ من أندريا ستيلا (مكلارين)، وتوتو وولف (مرسيدس)، وجيمس فولز (ويليامز)، وآلان بيرمان (ريسينغ بولز)، وفريق إدارة أستون مارتن، وأياو كوماتسو (هاس)، وجوناثان ويتلي (ساوبر)، وستيف نيلسن (ألبين).