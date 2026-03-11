فيرستابن يعارض التعديلات في فورمولا 1 وهاميلتون يُدافع عنها

- شهد سباق فورمولا 1 لعام 2026 في أستراليا تغييرات جذرية في اللوائح، حيث تم تعديل هياكل السيارات ومحركاتها لتوزيع القوة بالتساوي بين الاحتراق الداخلي والدفع الكهربائي، مما أثر على ترتيب الفرق بتفوق مرسيدس وفيراري على مكلارين وريد بول. - تباينت آراء السائقين حول التعديلات الجديدة؛ حيث قاد ماكس فيرستابن جبهة المعارضة، مطالباً بالتركيز على القواعد، بينما دعم لويس هاميلتون التعديلات، مشيداً بالإثارة التي أضافتها للسباق. - تألق فريق مرسيدس بفوز جورج راسل بالمركز الأول، بينما حل ثنائي فيراري، شارل لوكلير ولويس هاميلتون، في المركزين الثالث والرابع.

شهد السباق الأول من بطولة العالم في فورمولا 1 لعام 2026، والذي أقيم في أستراليا يوم الأحد، اعتماد لوائح جديدة في المنافسات. وهي ثورة حقيقية عدّلت هياكل السيارات ومُحركاتها، حيث باتت قوتها موزعة بالتساوي بين الاحتراق الداخلي والدفع الكهربائي. ولم يلقَ هذا التغيير إجماعاً من قبل السائقين، وقد أحدث بالفعل تغييراً في ترتيب الفرق، حيث تفوقت مرسيدس وفيراري على مكلارين وريد بول، المرشحين الأبرز للفوز بلقب 2025.

وأكد تقرير نشرته صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، اليوم الثلاثاء، وجود تباين في الموقف بين السائقين ونجوم فورمولا 1 بعد تفعيل هذه التعديلات. ويهدف الاتحاد الدولي، إلى تحسين المنافسة بين المشاركين، حتى تواصل البطولة جلب اهتمام الجماهير في العالم، بعد الإثارة التي رافقت الموسم الماضي بشكل خاص، بما أن ثلاثة سائقين نافسوا على التتويج إلى الجولة الأخيرة.

ويقود الهولندي ماكس فيرستابن (28 عاماً)، بطل العالم 4 مرات في فورمولا 1 وسائق ريد بول، الجبهة التي تعارض التعديلات وقال عنها: "أحب سباقات السيارات، لكن لكلّ شيء حد. أعلم أن الاتحاد الدولي للسيارات وفورمولا 1 يستمعان، لكنني آمل في اتخاذ إجراءات ملموسة، لأنني لست الوحيد الذي يقول هذا؛ فالكثيرون يشاركونني الرأي. السائقون، المشجعون، جميعنا نريد الأفضل لهذه الرياضة. انتقاداتنا ليست بلا مبرر، بل هي مُحقة: نريد أن تبقى فورمولا 1 كما هي. وأعتقد أنه ينبغي لهم التركيز على القواعد والاهتمام بها. أنا أهتم بالأمر، فأنا أعشق سباقات السيارات، وأريدها أن تكون أفضل من هذا، أليس كذلك؟ دعونا نرى ما يمكننا فعله. آمل أن نجد حلولاً مختلفة هذا العام أيضاً، لتكون أكثر متعة للجميع".

أما سائق فيراري، البريطاني لويس هاميلتون (41 عاماً)، بطل العالم سبع مرات، فيقود قائمة السائقين الذين يدعمون هذه التعديلات، وقال: "شخصياً، استمتعت كثيراً. كان السباق ممتعاً للغاية. كانت قيادة السيارة ممتعة حقاً. شاهدت السيارات أمامي، وكانت هناك منافسات رائعة. كان الأمر مذهلاً. ومن موقعي، أعتقد أنه كان أمراً مميزاً". وشهد السباق تألق فريق مرسيدس بحصول جورج راسل على المركز الأول وزميله أندريا كيمي أنتونيلي عن الوصافة، بينما حل ثنائي فيراري، شارل لوكلير ولويس هاميلتون في المركزين الثالث والرابع توالياً.