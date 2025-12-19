فيرستابن يختار رقماً جديداً بعد هزيمته أمام نوريس

- ماكس فيرستابن، بطل العالم في فورمولا 1 لأربع سنوات متتالية، سيغير رقمه إلى 3 في الموسم المقبل بعد أن فقد الرقم 1 لصالح لاندو نوريس، بطل العالم الجديد. - فيرستابن اختار الرقم 3، الذي كان مفضلاً لديه منذ البداية، بدلاً من العودة إلى الرقم 33، مشيراً إلى أن الرقم 3 يحمل قيمة خاصة له. - قوانين فورمولا 1 تسمح للسائقين بتغيير أرقامهم، لكن فيرستابن احتاج إلى موافقة الاتحاد الدولي للسيارات لاستعادة الرقم 3 من دانيال ريكاردو.

بعد أن جُرِّد سائق فريق ريد بول، الهولندي، ماكس فيرستابن (28 عاماً) من الرقم 1، الذي أصبح الآن ملكاً لبطل العالم الحالي، سيرتدي الهولندي الذي توج بطلاً للعالم في سنوات 2021 و2022 و2023 و2024، الرقم 3 في الموسم المقبل، بدلاً من الرقم 33 الذي كان يرتديه قبل ألقابه العالمية في منافسات فورمولا 1، وبداية سيطرته على المنافسات بشكل كبير.

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية، أمس الخميس، أن فيرستابن وبعد أن ارتدى الرقم 1 منذ عام 2022، عقب فوزه ببطولة العالم الأولى إثر صراع قوي مع البريطاني لويس هاميلتون، حُسم في آخر لفة من البطولة، اضطر إلى تغيير رقمه للموسم المقبل، بعد تتويج سائق مكلارين، البريطاني لاندو نوريس (25 عاماً) بطلاً للعالم، والذي يحق له اختيار الرقم 1 بحسب ما تنص عليه قوانين المسابقة، ومن ثم سارع منذ أيام بعد تتويجه إلى التأكيد أنه سيحمل الرقم 1 في أول موسم له في رحلة الدفاع عن لقبه الأول.

واختار فيرستابن عدم العودة إلى الرقم 33، الذي استخدمه خلال مواسمه الأولى في بطولة العالم، مُفضلاً الرقم 3 لعام 2026، وشرح قراره في مقابلة مع شبكة فيابلاي العالمية، قائلاً: "لطالما كان رقمي المفضل هو 3. أعتقد أن من الأفضل أن يكون الرقم 3 واحداً فقط. لطالما قلت إن الرقم 33 يجلب الحظ المضاعف، لكنني حظيت بالفعل بنصيبي من الحظ في فورمولا 1".

وفي عام 2015، عندما اقتحم عالم فورمولا 1، لم يتمكن سائق ريد بول من الحصول على الرقم 3، الذي كان حينها ملكاً لزميله في الفريق، الأسترالي دانيال ريكاردو، الذي يعود تاريخ آخر سباق جائزة كبرى شارك فيه إلى سبتمبر/أيلول 2024. وأصبح الآن بإمكان سائقي فورمولا 1 تغيير أرقامهم خلال مسيرتهم المهنية، وعدم التقيد برقم واحدٍ، لكن كان على فيرستابن أن يطلب موافقة الاتحاد الدولي للسيارات والسائق الأسترالي لاستعادته، لأن الرقم يبقى ملكاً للسائق لمدة عامين بعد اعتزاله حلبات السباق.