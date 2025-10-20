فيرستابن يحقق "غراند سلام" في سباق أوستين لفورمولا 1 ويشعل المنافسة

20 أكتوبر 2025
فيرستابن على حلبة أوستن في 19 أكتوبر 2025 (كلايف روز/Getty)
فيرستابن على حلبة أوستن، 19 أكتوبر 2025 (كلايف روز/Getty)
تابع سائق فريق ريد بول، الهولندي ماكس فيرستابن (28 عاماً)، زحفه نحو صدارة ترتيب بطولة العالم لسيارات "فورمولا 1"، وتقليص الفارق عن الثنائي الأول بعدما حسم، مساء الأحد، المرحلة 19 من البطولة التي أقيمت في أوستين في الولايات المتحدة الأميركية، محققاً الانتصار الخامس هذا الموسم.

كما خطف الأضواء خلال هذه المرحلة وحقق "غراند سلام" بحصوله على المركز الأول في التجارب التأهيلية، ثم الفوز بالسباق السريع، ثم الحصول على المركز الأول في خط الانطلاق، قبل أن يفوز بالسباق الرسمي متقدماً على كل من سائق مكلارين، البريطاني لاندو نوريس (25 عاماً)، وسائق فيراري، شارل لوكلير (28 عاماً) من إمارة موناكو، وكان المركز الرابع لزميل الأخير البريطاني لويس هاميلتون (40 عاماً).

وشهدت بداية السباق تألقاً من قبل لوكلير، الذي سارع بتخطي نوريس، وافتك منه المركز الثاني ولكنّه كان عاجزاً عن ملاحقة فيرستابن الذي رفع الفارق سريعاً عنه وأمّن المركز الأول مثلما يفعل في كل مناسبة يكون خلالها أول المنطلقين، بينما كان الصراع قوياً بين لوكلير ونوريس من أجل الوصافة، إذ نجح سائق فيراري في الدفاع عن المركز طويلاً، لكنه بعد قرابة 20 لفة استسلم لقوة سيارة مكلارين، قبل أن يدخل في منافسة مع زميله لويس هاميلتون، انتهت بتوقف لوكلير لتغيير الإطارات، في وقت كان فيه متصدر الترتيب، سائق مكلارين، الأسترالي أوسكار بياستري (24 عاماً)، عاجزاً عن الاقتراب من كوكبة الطليعة، وواجه صعوبات غير متوقعة في مختلف المنعرجات، رغم بدايته الجيدة في اللفة الأولى وتقدمه مركزاً.

صراع قوي على بطولة العالم في فورمولا 1 (العربي الجديد/Getty)
فيرستابن في رحلة "الريمونتادا" الصعبة بمواجهة بياستري ونوريس

ومع توقف كل السيارات، نجحت استراتيجية فيراري في إعادة لوكلير إلى الوصافة، ليتجدد الصراع بينه وبين نوريس على هذا المركز، بمشاهد مثيرة حاول خلالها البريطاني افتكاك المركز لتقليص الفارق أكثر عن بياستري في صراع التتويج ببطولة العالم، غير أن لوكلير أغلق أمام البريطاني كل الأبواب، ولكن مرّة أخرى أظهر فريق فيراري ضعفاً فقد واجه لوكلير مشاكل في المحافظة على قوة الدفع وبالتالي فقد الأسبقية التي كان يتمتع بها، ما مكّن نوريس من العودة في آخر خمس لفات ليضغط عليه بقوة ويخطف منه المركز الثاني وهو ما يعني أن الصراع على بطولة العالم سيكون مُشتعلاً في الجولات المقبلة.

