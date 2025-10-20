فيرستابن يحقق "غراند سلام" في سباق أوستين لفورمولا 1 ويشعل المنافسة

تابع سائق فريق ريد بول، الهولندي ماكس فيرستابن (28 عاماً)، زحفه نحو صدارة ترتيب بطولة العالم لسيارات "فورمولا 1"، وتقليص الفارق عن الثنائي الأول بعدما حسم، مساء الأحد، المرحلة 19 من البطولة التي أقيمت في أوستين في الولايات المتحدة الأميركية، محققاً الانتصار الخامس هذا الموسم.

كما خطف الأضواء خلال هذه المرحلة وحقق "غراند سلام" بحصوله على المركز الأول في التجارب التأهيلية، ثم الفوز بالسباق السريع، ثم الحصول على المركز الأول في خط الانطلاق، قبل أن يفوز بالسباق الرسمي متقدماً على كل من سائق مكلارين، البريطاني لاندو نوريس (25 عاماً)، وسائق فيراري، شارل لوكلير (28 عاماً) من إمارة موناكو، وكان المركز الرابع لزميل الأخير البريطاني لويس هاميلتون (40 عاماً).

Norris gets it done on Leclerc in the braking zone 🔥



That's P2 for the McLaren! 🔀#F1 #USGP pic.twitter.com/TzktXDimps — Formula 1 (@F1) October 19, 2025

وشهدت بداية السباق تألقاً من قبل لوكلير، الذي سارع بتخطي نوريس، وافتك منه المركز الثاني ولكنّه كان عاجزاً عن ملاحقة فيرستابن الذي رفع الفارق سريعاً عنه وأمّن المركز الأول مثلما يفعل في كل مناسبة يكون خلالها أول المنطلقين، بينما كان الصراع قوياً بين لوكلير ونوريس من أجل الوصافة، إذ نجح سائق فيراري في الدفاع عن المركز طويلاً، لكنه بعد قرابة 20 لفة استسلم لقوة سيارة مكلارين، قبل أن يدخل في منافسة مع زميله لويس هاميلتون، انتهت بتوقف لوكلير لتغيير الإطارات، في وقت كان فيه متصدر الترتيب، سائق مكلارين، الأسترالي أوسكار بياستري (24 عاماً)، عاجزاً عن الاقتراب من كوكبة الطليعة، وواجه صعوبات غير متوقعة في مختلف المنعرجات، رغم بدايته الجيدة في اللفة الأولى وتقدمه مركزاً.

MAX WINS IN DOMINANT STYLE!! 🏆



Verstappen moves himself firmly into the championship fight with an impressive victory in Austin 👏#F1 #USGP pic.twitter.com/iyaFgTycrj — Formula 1 (@F1) October 19, 2025

ومع توقف كل السيارات، نجحت استراتيجية فيراري في إعادة لوكلير إلى الوصافة، ليتجدد الصراع بينه وبين نوريس على هذا المركز، بمشاهد مثيرة حاول خلالها البريطاني افتكاك المركز لتقليص الفارق أكثر عن بياستري في صراع التتويج ببطولة العالم، غير أن لوكلير أغلق أمام البريطاني كل الأبواب، ولكن مرّة أخرى أظهر فريق فيراري ضعفاً فقد واجه لوكلير مشاكل في المحافظة على قوة الدفع وبالتالي فقد الأسبقية التي كان يتمتع بها، ما مكّن نوريس من العودة في آخر خمس لفات ليضغط عليه بقوة ويخطف منه المركز الثاني وهو ما يعني أن الصراع على بطولة العالم سيكون مُشتعلاً في الجولات المقبلة.