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فيرستابن يحدد خليفته في فورمولا 1.. من هو؟

رياضات أخرى
أمستردام

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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18 يوليو 2026
فيرستابن خلال جائزة بلجيكا الكبرى، 17 يوليو 2026 (أندريا ديوداتو/Getty)
فيرستابن خلال جائزة بلجيكا الكبرى، 17 يوليو 2026 (أندريا ديوداتو/ Getty)
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حدّد سائق فريق "ريد بول"، الهولندي ماكس فيرستابن (28 عاماً)، خليفته في عالم فورمولا 1، بعدما قرر مساعدة موهبة شابة صغيرة، هي البلجيكي دريس فان لانغندونك، الذي يبلغ من العمر 15 عاماً فقط، الذي سينضم إلى فريق بطل العالم أربع مرات، حتى يخوض السباقات خلال السنوات القادمة. وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الجمعة، أن فيرستابن يرى بالموهبة البلجيكية خليفته في عالم فورمولا 1، بعدما استطاع دريس فان لانغندونك فرض نفسه على بطولات الكارتينغ، بسبب التدريبات الكثيرة التي قام بها في أكاديمية ماكلارين، إلا أن الهولندي قرر تقديم دعم إضافي من خلال برنامج يدعى "فيرستابن برو".

وقال فيرستابن: "أريد مساعدة دريس فان لانغندونك وتوجيهه، من خلال التعاون مع أكاديمية ماكلارين، لأننا نسعى إلى اتخاذ قرارات صائبة حول مستقبله، وبخاصة أنه عبّر عن حلمه الكبير، وهو الوصول إلى منافسات بطولات العالم في فورمولا 1. وبالنسبة إليّ، أريد أن أضمن له ذلك، وأعتبره مشروعي الخاص الآن". وأوضح السائق الهولندي قائلاً: "لا يزال لدي الكثير من التحديات، التي عليّ الدخول فيها خارج بطولات العالم في فورمولا 1، لكن تقديم الدعم إلى دريس فان لانغندونك ليس واحداً منها، لأنه ما زال لديه الكثير حتى يتعلمه، وعمره 15 عاماً فقط، لكنه يمتلك الموهبة، وهو بارع في استخدام جهاز المُحاكاة، وسأعمل على تقديم كل شيء له".

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وختم ماكس فيرستابن حديثه، قائلاً: "أشعر بالسعادة لأنني سأعمل مع دريس فان لانغندونك، وسأحاول مساعدته على تحقيق حُلمه، حتى أراه أحد سائقي فورمولا 1 خلال السنوات القادمة، لكن يجب عليّ الآن تقديم النصائح له باستمرار، حتى يتخذ القرارات الصحيحة بشأن السباقات، التي سيكون عليه أن يخوضها، مع المساعدة في استخدام جهاز المُحاكاة ومحاولة منحه المزيد من الخبرة، حتى يصل إلى ما يُريده".

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