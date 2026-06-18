فيرستابن يثير حيرة ريد بول بمستقبله الغامض

- يثير ماكس فيرستابن الغموض حول مستقبله مع فريق ريد بول، حيث لم يؤكد التزامه بالعقد الذي ينتهي في 2028، مما يزيد من المخاوف بشأن إمكانية تغييره للفريق. - اجتماع في النمسا لم يسفر عن جديد، حيث غادرت إدارة الفريق دون التزام واضح من فيرستابن، مما يعكس تردده في ظل التعديلات الجديدة على قوانين الفورمولا 1. - يعاني فيرستابن من عدم القدرة على منافسة مرسيدس وفيراري، مما يجعله يفكر في خيارات أخرى لتحسين نتائجه بعد سبع جولات دون تتويج.

يُواصل سائق فريق ريد بول، الهولندي، ماكس فيرستابن (28 عاماً)، إثارة الغموض بشأن مستقبله مع الفريق، مع قرب نهاية العقد الذي يربطهما وذلك في عام 2028. ورغم أن الفريق النمساوي يأمل الحصول على موقفٍ صريح من نجم بطولة العالم في فورمولا 1، إلا أن الهولندي ما زال متردداً، خصوصاً بعد أن ألمح سابقاً أن توديع سباقات فورمولا 1 يبقى خياراً ممكناً في حال افتقاد الشغف خصوصاً بعد التعديلات الجديدة على القوانين.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الأربعاء، أن اجتماعاً عُقد منذ أيام في النمسا لم يحمل جديداً. وقالت الصحيفة: "عُقد اجتماع تقييمي الأسبوع الماضي في مقر ريد بُل بالنمسا. ورغم محاولة فيرستابن التقليل من أهمية الاجتماع، إلا أن الواقع كان مختلفاً تماماً. فقد أعرب الصحافي الهولندي إريك فان هارن، أحد أبرز الخبراء في الدائرة المقربة من السائق، عن مخاوف جدية: لقد كانت إدارة الفريق تتوقع التزاماً قاطعاً منه، لكنها غادرت الاجتماع خالية الوفاض. وخلال القمة، تجنّب فيرستابن تماماً تأكيد التزامه بعقده، ما زاد من المخاوف من أن بطل العالم أربع مرات يُفكّر في تغيير الفريق فوراً".

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وتذمر فيرستابن منذ بداية الموسم، من عجزه عن منافسة بقية السائقين، حيث افتقدت السيارة القدرة على منافسة ثنائي مرسيدس وكذلك فريق فيراري، ولم يحصد الهولندي أي تتويج بعد مرور سبع جولات من بطولة العالم، وهو ما يعني أن حلم التتويج الخامس في مسيرته أصبح صعب التحقيق، ولهذا فإنه يفكر في تجربة أخرى قد تُساعده على تحسين أرقامه.