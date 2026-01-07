- انتقد سيرجيو بيريز زميله السابق ماكس فيرستابن، واصفاً تجربتهما في فريق ريد بول بأنها كانت من أصعب التجارب في مسيرته، رغم دوره الحاسم في تتويج فيرستابن ببطولة العالم 2021. - أشار بيريز إلى أن فريق ريد بول كان يركز بشكل كبير على فيرستابن، مما خلق جواً متوتراً، حيث كانت سرعته أو بطؤه مشكلة دائمة، مما جعله يحاول الاستفادة من الظروف بدلاً من التذمر. - يستعد بيريز لبدء فصل جديد مع فريق كاديلاك في فورمولا 1، بعد أربعة مواسم مع ريد بول حقق خلالها ستة انتصارات دون المنافسة على البطولة.

تعرّض سائق فريق ريد بول، الهولندي ماكس فيرستابن (28 عاماً)، لانتقادات قوية من زميله السابق في الفريق، المكسيكي سيرجيو بيريز (35 عاماً)، الذي اعتبر أن تكوين ثنائي مع فيرستابن في فريق واحد كان من أصعب التجارب في مسيرته بمنافسات فورمولا 1، رغم أنه لعب دوراً حاسماً في تتويج الهولندي ببطولة العالم الأولى في رصيده خلال عام 2021، بعدما جعل لويس هاميلتون يخسر وقتاً ثميناً، ما سمح للهولندي بالاقتراب منه، قبل أن يتجاوزه في آخر لفة من سباق أبو ظبي، في واحدة من أهم اللحظات في تاريخ البطولة.

ونقلت صحيفة لوفيغارو الفرنسية، اليوم الثلاثاء، تصريحات بيريز عن تجربته في "ريد بول" مع فيرستابن، إذ قال: "كنتُ أعرف ما ينتظرني عندما انضممت إلى ريد بول. خلال أول نقاش لي مع كريستيان هورنر (مدير الفريق)، قال لي: سنخوض السباق بسيارتين، لأننا مُلزمون بذلك، لكن هذا المشروع أُنشئ خصيصاً لماكس؛ إنه موهبتنا، لقد كنتُ في أفضل فريق، وهو فريق مُعقد للغاية. أن تكون زميلاً لماكس في الفريق أمرٌ صعبٌ بالفعل، لكن أن تكون زميلاً لماكس في ريد بول هو أسوأ وظيفة في فورمولا 1". وتابع السائق المكسيكي حديثه قائلاً: "كان الفريق يتذمر من كل شيء. في ريد بول، كان كلّ شيء يُمثّل مشكلة، إذا كنت أسرع، كانت هذه مشكلة، وخلق ذلك جواً متوتراً للغاية. وإذا كنت أبطأ من ماكس، كانت هذه أيضاً مشكلة. لقد أدركت أن هذه هي الظروف التي كنت أعمل فيها، وبدلاً من التذمر، حاولت الاستفادة منها قدر الإمكان".

ويستعد بيريز لبدء فصل جديد في مسيرته مع فريق كاديلاك، الذي سيخوض أولى مشاركاته في سباقات فورمولا 1 هذا الموسم. وقد أمضى السائق المكسيكي، الذي خسر مقعده في عام 2024، أربعة مواسم مع فريق ريد بول إلى جانب ماكس فيرستابن بين عامي 2021 و2024، مُحققاً ستة انتصارات، لكنه فشل في المنافسة على بطولة العالم طوال هذه الفترة، التي شهدت تألقاً واضحاً للهولندي بتحقيق حصاد مميز، ولكنه هذا الموسم وجد صعوبات كبيرة في السباقات الأولى، وانتهى به المطاف بالحصول على الوصافة.