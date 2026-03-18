فيرستابن ونوريس في مواجهة انتقادات قوية بسبب التعديلات

لندن

18 مارس 2026   |  آخر تحديث: 15:21 (توقيت القدس)
فيرستابن على حلبة شنغهاي الدولية، في 15 مارس 2026 (أرتور ويداك/Getty)
فيرستابن على حلبة شنغهاي الدولية، في 15 مارس 2026 (أرتور ويداك/Getty)
- تعرض ماكس فيرستابن ولاندو نوريس لانتقادات من خوان بابلو مونتويا بسبب تصريحاتهم حول التعديلات الجديدة في فورمولا 1، مما أثار ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي.
- مونتويا يدعو فورمولا 1 لتبني نهج صارم مثل الرياضات الأمريكية، حيث يجب معاقبة من لا يحترم الرياضة، مشددًا على الفرق بين النقد البنّاء والتصريحات المهينة.
- التوترات مستمرة حول اللوائح الفنية الجديدة، حيث يدعم البعض مثل لويس هاميلتون التغييرات، بينما يعارضها آخرون، مما يثير نقاشًا حول التوازن بين الابتكار والإثارة.

تعرّض سائق فريق ريد بول، الهولندي ماكس فيرستابن (28 عاماً) وسائق مكلارين، البريطاني لاندو نوريس (26 عاماً) لانتقادات من نجم سباقات فورمولا 1 سابقاً، الكولومبي خوان بابلو مونتويا (50 عاماً). وأثارت تصريحات الثنائي التي انتقدت التعديلات الجديدة في المسابقة، ردات فعل غاضبة على منصّات التواصل، في الأيام الماضية بسبب ما صدر عنهما إثر التعديلات التي أدخلها الاتحاد الدولي على البطولة في العام الحالي.

وقال مونتويا، الذي فاز بسبعة سباقات في مسيرته، في تصريحات نقلها موقع "ف1إ.أتوجورنال" الفرنسي، الثلاثاء: "في مرحلة ما، يجب على فورمولا 1 أن تحذو حذو الرياضات الأميركية: من لا يحترم هذه الرياضة، فليغادر. إما أن يرحل أو يُعاقب مالياً ليتعلم احترام ما يفعله. من الطبيعي أن يكون لكل شخص رأيه. أنا لا أقول إن عليهم أن يحبوا هذه القواعد، ولكن السخرية من فورمولا 1 ومقارنتها بلعبة ماريو كارت أمر غير مقبول." وبالنسبة إلى مونتويا، هناك فرق واضح بين النقد البنّاء، والتصريحات التي يعتبرها مهينة.

فيرستابن في حلبة ملبورن، 8 مارس 2025 (مارسيل فان دورست/Getty)
فيرستابن يعارض التعديلات في فورمولا 1 وهاميلتون يُدافع عنها

وتوضح تصريحات فيرستابن ونوريس، التوترات الحالية المحيطة باللوائح الفنية الجديدة. فبينما يستنكر بعض السائقين، مثل فيرستابن ونوريس، فقدان الأصالة والتعقيد المفرط، يعتقد آخرون أن هذه التغييرات تمثل تطورًا ضروريًا، بعدما عبّر سائق فيراري، لويس هاميلتون عن دعم التعديلات التي ساعدت فريقه كثيرا. ولا تزال مسألة التوازن بين الإثارة والابتكار التكنولوجي ومتعة القيادة محور النقاشات في حلبة السباق. حتى الآن، لم تُصدر فورمولا 1 أي ردة فعل رسمية على تعليقات السائقين. لكن تصريح مونتويا الحاد يُعيد إشعال النقاش حول كيفية تعامل هذه الرياضة مع الانتقادات العامة من المشاركين فيها.

