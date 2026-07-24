فيرستابن ومستقبله مع ريد بول.. هل يُغادر في نهاية الموسم؟

- ماكس فيرستابن يرفض التعليق على مستقبله مع ريد بول في فورمولا 1، مشيراً إلى أنه يركز على الموسم الحالي بهدوء دون تسرع، رغم ابتعاده عن المنافسة على اللقب. - فيرستابن أكد استمراره مع ريد بول حتى عام 2026، لكنه لم يحدد موقفه من الموسم المقبل، مشيراً إلى أن الفريق يمثل عائلة ثانية له ويركز على تحسين أداء السيارة. - يحتل فيرستابن المركز السابع في ترتيب فورمولا 1 برصيد 91 نقطة، ويؤكد أن مستوى الفريق في تصاعد رغم التحديات، مع التركيز على تحسين الأداء في كل سباق.

رفض النجم الهولندي ماكس فيرستابن (28 سنة) التعليق على مستقبله مع فريق ريد بول في منافسات سباقات فورمولا 1، وأشار إلى أنه يتعامل مع هذا الموسم بهدوء ولا يريد التسرع في أي شيء، خصوصاً أنه يبتعد عن المنافسة على لقب هذا الموسم بنسبة كبيرة.

وكان فيرستابن قد قرّر الاستمرار مع فريق ريد بول في عام 2026، ولكنه لم يكشف إن كان سيستمر في الموسم المقبل من سباقات فورمولا 1، وقال السائق الهولندي عشية جائزة المجر الكبرى، الجولة الـ11 من بطولة العالم لهذا الموسم رداً على سؤال إن كان اتخذ قراراً حاسماً بشأن مستقبله مع ريد بول: "أشعر بأنني بحال جيدة، ومن جهتي، عندما أقول إنه لا يوجد ما أقوله، فذلك لأن ما من شيء يحدث فعلاً. بالنسبة لي، أركّز فقط على محاولة استخراج أقصى ما يمكن من السيارة، وهذا بحد ذاته معقد بما فيه الكفاية. هذا ما أفعله. هذا الفريق بمثابة عائلة ثانية بالنسبة لي، وبالطبع أريد أن أفهم سيارتنا بشكل أفضل قليلاً وأن أعود إلى سكة الفوز من جديد".

وتحدّث فيرستابن عن الموسم الصعب حالياً، إذ يحتل السائق الهولندي المركز السابع في ترتيب فورمولا 1 العام برصيد 91 نقطة، وقال "مستوى الفريق يسير في منحى تصاعدي. لا نزال نحاول فهم الأساسيات المتعلقة بالسيارة. في بعض عطلات نهاية الأسبوع كان الأداء أكثر سلاسة بقليل. وفي أحيان أخرى واجهنا بعض المشكلات. لكن الاتجاه العام تصاعدي. إذا جاء أحد المنافسين بتحديث يمنحه تحسناً بمقدار عُشرين أو ثلاثة أعشار الثانية، فسيبدو الوضع مختلفاً بعض الشيء، وعليه علينا فعلاً أن نتعامل مع الأمر سباقاً بعد آخر".