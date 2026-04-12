فيرستابن ومستقبله الغامض... بين التعديلات وأزمات ريد بول

يُثير مستقبل سائق فريق ريد بول، الهولندي، ماكس فيرستابن (28 عاماً)، جدلاً واسعاً بسبب حصاده في بداية الموسم، وكذلك تصريحاته التي يُشير من خلالها إلى أنه يفكر في اعتزال منافسات فورمولا 1 بسبب التعديلات التي أقرها الاتحاد الدولي هذا الموسم. وقد أحدث الهولندي جدلاً واسعاً، وتلقى وابلاً من الانتقادات بسبب التهديد المتواصل بالابتعاد عن بطولة العالم.

ورغم أن والد بطل العالم 4 مرات توالياً (2021 و2022 و2023 و2024)، أكد أن نجله لن يرمي المنديل وسيستمر في المنافسة، تؤكد تصريحات الهولندي أن خيار الاعتزال وارد بشكل كبير أو الابتعاد عن فورمولا 1 فترة قصيرة قبل العودة مثلما كان الأمر مع عديد الأبطال، خصوصاً منهم الإسباني فرناندو ألونسو بطل العالم في مناسبتين.

وبرزت المشكلات منذ الموسم الماضي، في علاقة الهولندي بفريق ريد بول، خاصة في الجولات الأولى عندما كان واضحاً أن فيرستابن دخل في خلافات عديدة وأن استمراره مع الفريق كان مرتبطاً برحيل بعض الأسماء، وهو ما حصل فعلاً برحيل كريستيان هورنر، مهندس نجاحات الفريق طوال عديد المواسم، ليفتقد الفريق عنصراً مهماً بخبرة واسعة. وقد كان واضحاً أن فريق ريد بول يعاني في مواجهة قوة سيارة مكلارين التي كان مستواها مميزاً منذ نهاية الموسم قبل الماضي وأكدت ذلك في العام الماضي بسيطرة كبيرة.

وإضافة إلى ضعف ريد بول أمام مكلارين، فقد تعقد الوضع بعد التعديلات التي تمّ إقرارها في الموسم الحالي، حيث اتسعت الهوّة بين ريد بول، وفرق أخرى خاصة مرسيدس وفيراري ومستوى كل سيارة تحسن بشكل لافتٍ. ووفق هذه التعديلات لم يعد للسائق دور كبير في حصد الانتصارات، بل إن الأمر يعتمد على قوة المهندسين فقط. ولا تتناسب التعديلات مع ريد بول، وهو ما أغضب فيرستابن الذي انتقد بقوة كل الخطوات التي قام بها الاتحاد الدولي بما أنه كان الخاسر الأكبر منها. وهذا الوضع يقرب فيرستابن من الابتعاد أو اتخاذ خطوة حاسمة في مسيرته مثل البقاء في فورمولا 1 ولكن الانتقال إلى فريق جديد يوفر له سيارة تنافسية، تساعده على تحسين أرقامه ومعادلة أرقام الألماني مايكل شوماخر والبريطاني لويس هاميلتون، وكل منهما فاز ببطولة العالم في ثماني مناسبات.