فيرستابن والرحيل إلى مرسيدس.. باب مفتوح للسائق الهولندي

لندن

15 يناير 2026   |  آخر تحديث: 09:54 (توقيت القدس)
فيرستابن خلال السباق الأخير في الموسم الماضي، 7 ديسمبر 2025 (نيكولاس إيكونومو/Getty)
فيرستابن خلال السباق الأخير في الموسم الماضي، 7 ديسمبر 2025 (نيكولاس إيكونومو/Getty)
- ماكس فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، مرتبط بعقد مع ريد بول حتى 2028، لكن مرسيدس تسعى لجذبه بعقد طويل الأمد.
- عقد فيرستابن يحتوي على بنود تسمح له بالرحيل إذا لم يحقق أهدافاً محددة، مما يتيح له فسخ العقد إذا لم يكن في المركز الثاني بحلول يوليو 2026، أو لم يتصدر البطولة في 2027.
- رغم بنود الانسحاب واهتمام مرسيدس، أكد فيرستابن رغبته في البقاء مع ريد بول، مشيراً إلى أهمية مستشاره هيلموت ماركو في مسيرته.

يرتبط السائق الهولندي ماكس فيرستابن (28 عاماً) بعقدٍ مع فريق ريد بول في عالم الفورمولا 1 حتى نهاية موسم 2028، إلا أنّ بطل العالم أربع مرات يحظى باهتمامٍ كبيرٍ من قبل فريق مرسيدس بقيادة توتو وولف، حيث يتطلع الأخير لإعطائه عقداً طويل الأمد، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أمس الأربعاء.

ووفقا للصحيفة، يتضمن عقد ماكس فيرستابن بنوداً معقّدة للغاية تسمح له بالرحيل، وهي مرتبطة بأداء بطل العالم أربع مرات، إذ تتيح له المغادرة إذا لم يحقق أهدافاً محددة على مستوى الترتيب خلال عام 2026 في بداية الأمر، إذ يُمكن للسائق الهولندي فسخ عقده من طرفٍ واحدٍ إذا لم يكن في المركز الثاني على الأقل بحلول نهاية شهر يوليو/ تموز، لكن الأمور ستصبح أكثر سخونة في عام 2027، إذ يصبح الشرط أكثر صرامة، ما قد يسمح له بترك ريد بول إذا لم يتصدر البطولة بحلول العطلة الصيفية.

ولعب المستشار السابق المخضرم هيلموت ماركو دوراً محورياً في التفاوض على هذه الشروط المرنة، والتي يُقال إنها أثارت استغراباً داخل إدارة ريد بول، وهو الذي كان داعماً كبيراً لماكس منذ أن كان عمره 16 عاماً، وغالباً ما كان بمثابة حليفه الرئيسي في حلّ الخلافات الداخلية مع الفريق.

فيرستابن على حلبة مرسى ياس، في 7 ديسمبر 2025 (نيكولاس إيكونومو/Getty)
فيرستابن يتعرض لانتقادات قوية من زميله السابق

وفي الوقت نفسه وبحسب المصدر عينه، لا يشعر الرئيس التنفيذي أوليفر مينتزلاف بأيّ قلقٍ يُذكر بشأن مستقبل فيرستابن، على الرغم من بنود الانسحاب، وفي حديثه لصحيفة "بيلد" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عام 2025، حول ولاء الهولندي، قال عن بطل العالم أربع مرات: "هو يعرف ما يملكه هنا، إنّه مدين لنا بقدر ما نحن مدينون له". وعلى الرغم من وجود خيارات الرحيل، واهتمام فرق منافسة مثل مرسيدس، أكد فيرستابن مؤخراً رغبته في البقاء، في مقابلة مع صحيفة "بليك"، وأشار إلى أنّه سيفتقد "صديقه ومعلمه" ماركو، لكنه يعتزم حالياً "الوفاء بهذا العقد" حتى عام 2028، وتحقيق النجاح في بيئة صحية.

