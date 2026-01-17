فيرستابن متحمس لاكتشاف سيارة ريد بول الجديدة في فورمولا 1

- كشف فريق ريد بول عن سيارته الجديدة لموسم فورمولا 1 لعام 2026 في ديترويت، مع تغييرات كبيرة في الديناميكا الهوائية والمحرك لزيادة كفاءة الطاقة الكهربائية. - عبّر ماكس فيرستابن عن حماسه للتأقلم مع السيارة الجديدة، مشيراً إلى التحديات التي تواجهه في فهم الأداء الأمثل والتكيف مع المحرك الجديد. - انضمام السائق الفرنسي إسحاق حجار إلى الفريق يعزز من تشكيلة ريد بول، وسط توقعات بتحديات كبيرة بسبب التغييرات التنظيمية والمحرك الجديد.

عبّر سائق فريق ريد بول، الهولندي، ماكس فيرستابن (28 سنة)، بطل العالم أربع مرات، عن حماسه للتعرُّف على السيارة الجديدة لفريقه والتي كُشف عنها الخميس، استعداداً لانطلاق موسم فورمولا 1 لعام 2026، في وقت من المتوقع أن يشهد الموسم تغييرات كبيرة.

وكشف الفريق النمساوي عن تصميم سيارته الجديدة أمام بضع مئات من الضيوف في محطة ميشيغن المركزية في ديترويت، قبل أقل من شهرين من انطلاق الجولة الأولى من البطولة العالمية في ملبورن في 7 مارس/آذار المقبل، وتشهد القوانين الجديدة للعام الحالي تغييرات في الديناميكا الهوائية لجعل السيارات أخف وزناً وأصغر حجماً، بالإضافة إلى تعديلات على مواصفات المحرك لزيادة مساهمة الطاقة الكهربائية في الوحدات الهجينة.

وتحدث فيرستابن في تصريحات للموقع الرسمي لفورمولا 1: "هناك الكثير من الأمور التي نجهلها وتغييرات كبيرة في المحرك والسيارة. سأحتاج في البداية إلى بعض الوقت للتأقلم خلال أيام التجارب. لديّ حافز كبير جداً. دائماً ما يستغرق الأمر بعض الوقت للتأقلم على الأشياء. عليك أن تفهم أين يكمن الأداء الأمثل وأن تعتاد على السيارة. وأيضاً مع المحرك الجديد، سيستغرق الأمر بعض الوقت".

وانتهت سلسلة انتصارات فيرستابن بأربعة ألقاب عالمية توالياً العام الماضي، عندما فاز سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس باللقب في الجولة الأخيرة في أبو ظبي. ولكن على الرغم من جلوسه خلف مقود السيارة الأقل كفاءة، استطاع السائق الهولندي أن يعود بقوة من تأخر كبير في الترتيب لينافس على اللقب، محققاً ثمانية انتصارات، أكثر من نوريس أو زميله في الفريق الأسترالي أوسكار بياستري (سبعة لكل منهما).

وسينضم إلى فيرستابن هذا العام السائق الفرنسي إسحاق حجار الذي تمت ترقيته إلى المقعد الثاني في الفريق بعد موسم أول ناجح مع فريق رايسينغ بولز. وكان حجار حاضراً أيضاً في حفل تقديم السيارة الجديدة، وكذلك مدير ريد بول الفرنسي لوران ميكييس الذي قال إن التغييرات التنظيمية الشاملة والمحرك الجديد سيشكلان تحدياً كبيراً في عملية التعلم.