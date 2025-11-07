فيرستابن لمواصلة الضغط على نجمي "ماكلارين" في فورمولا 1

- يسعى ماكس فيرستابن، بطل العالم الهولندي، للفوز بسباق جائزة البرازيل الكبرى وتقليص الفارق مع ثنائي ماكلارين المتصدر في منافسات فورمولا 1، بعد فوزه بسباق البرازيل في أعوام 2019 و2023 و2024. - تحول فيرستابن من طريدة إلى صياد، حيث يلاحق ثنائي ماكلارين، لاندو نوريس وأوسكار بياستري، اللذين يتنافسان على لقب السائقين بفارق نقطة واحدة بينهما. - بينما يواصل "ريد بول" تطوير سيارته، يركز "ماكلارين" على سيارة العام المقبل، مما يفتح المجال أمام الفرق الأخرى للمنافسة، مع احتفاظ ماكلارين بلقب الصانعين.

يسعى السائق الهولندي بطل العالم، ماكس فيرستابن (28 سنة)، لمواصلة الضغط على ثنائي فريق ماكلارين، متصدر منافسات فورمولا 1، وذلك في سباق جائزة البرازيل الكبرى خلال نهاية هذا الأسبوع، حيثُ يسعى لتحقيق الفوز وتقليص فارق النقاط عن صاحبي المركزين الأول والثاني.

ويسعى فيرستابن سائق فريق ريد بول، لتحقيق الفوز الثالث توالياً وهذه المرة في سباق جائزة البرازيل الكبرى في منافسات موسم فورمولا 1 الحالي، وهو الذي فاز بسباق البرازيل في سنوات 2019 و2023 و2024. وحقق فيرستابن العام الماضي "ريمونتادا" مذهلة بعدما انطلق من المركز الـ17 واجتاز خط النهاية في المرتبة الأولى تحت الأمطار، في حين أنهى البريطاني لاندو نوريس، الذي يأمل في وضع حد لهيمنة الهولندي، السباق في المركز السادس.

وتبدّل الحال هذا العام، فتحول فيرستابن من طريدة إلى صياد يُلاحق ثنائي ماكلارين الذي يتمتع بأفضلية في سباق الفوز بلقب السائقين. ونجح نوريس بعد فوزه في المكسيك في انتزاع صدارة الترتيب من زميله في الفريق الأسترالي أوسكار بياستري بفارق نقطة يتيمة (357 مقابل 356)، ولكن قبل 4 جولات من النهاية يُهدد فيرستابن أحلام نجمي فريق ماكلارين الذي يسعى جاهداً للتتويج باللقب في عام 2025.

وعاد فيرستابن بقوة إلى المنافسة، ففاز في ثلاثة سباقات وصعد إلى منصة التتويج ست مرات في الجولات الست الأخيرة بعدما كان يتأخر بفارق 106 نقاط مع نهاية شهر أغسطس/ آب، وهو كما أقرّ، يعشق التسابق في البرازيل. وفي وقت يتابع "ريد بول" تطوير سيارته للعام الحالي، نقل "ماكلارين" اهتمامه إلى سيارة العام المقبل حين تدخل القوانين الجديدة حيز التنفيذ، ما فتح الباب أمام الفرق الأخرى لسرقة المبادرة، قبل أن يرد نوريس على حلبة هيرمانوس رودريغيز.

يُذكر أن فريق ماكلارين احتفظ بلقب الصانعين للعام الثاني توالياً مع نهاية الجولة الـ18 في سنغافورة، وهو يحط الرحال في البرازيل وفي جعبته 713 نقطة، ولكن خلفه تستعر المنافسة، حيث يتقدم فريق فيراري الثاني بفارق نقطة عن فريق مرسيدس (356 مقابل 355)، في وقت يحتل فريق ريد بول المركز الرابع حالياً برصيد 346 نقطة.