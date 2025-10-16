فيرستابن في رحلة "الريمونتادا" الصعبة بمواجهة بياستري ونوريس

- يواجه ماكس فيرستابن تحديًا كبيرًا للحفاظ على لقب بطولة العالم في "فورمولا 1"، حيث يتصدر ثنائي مكلارين، أوسكار بياستري ولاندو نوريس، الترتيب بفارق نقاط كبير، مما يجعل مهمة فيرستابن صعبة في ظل المنافسة القوية. - رغم تقليص فيرستابن للفارق، إلا أن غياب الدعم من زميله يوكي تسونودا يعقد مهمته، حيث يواجه ثنائي مكلارين منفردًا، مما يزيد من صعوبة حصد النقاط في ظل تفوق مكلارين. - التنافس الداخلي بين بياستري ونوريس قد يكون العامل الوحيد الذي يخدم فيرستابن، حيث يفتقر الثنائي للتضامن، مما قد يمنح فيرستابن فرصة لاقتناص بعض النقاط المهمة.

بات سائق فريق ريد بول، الهولندي ماكس فيرستابن (28 عاماً)، مُهدداً بفقدان لقب بطولة العالم في "فورمولا 1" بعد تتويجه في آخر أربعة مواسم توالياً (2021 و2022 و2923 و2024)، ذلك أن ثنائي مكلارين: الأسترالي أوسكار بياستري (24 عاماً) ويتصدر الترتيب برصيد 336 نقطة، والبريطاني لاندو نوريس (25 عاماً) صاحب الوصافة وفي رصيده 314 نقطة، يقود الترتيب ويتمتع بفارق مهم لن يكون من السهل تعويضه، ولكن الهولندي يطمح إلى قلب الطاولة وتحقيق "ريمونتادا" قد تهديه أفضل لقب في مسيرته في بطولة العالم نظراً لكل ما رافق الموسم الحالي من صعوبات.

ورغم أن فيرستابن قلّص الفارق في المراحل الأخيرة عن ثنائي الصدارة، إلا أن ذلك لا يعني أن المهمة ستكون سهلة بما أنه يملك 273 نقطة، لكنه سيكون مطالباً بهزم سائقين بدل سائق واحد، وإنهاء السباق متقدماً على بياستري أو نوريس لا يعني أنه سيحقق مكاسب مهمة في الترتيب العام، وهو ما يعقد مهمة الهولندي كثيراً، خاصة وأن حصد النقاط ليس أمرا سهلاً في ظل المنافسة القوية التي يجدها الهولندي، ذلك أنه منذ بداية الموسم أظهر فريق مكلارين أفضلية على كل منافسيه بدليل أنه حسم بطولة الصانعين سريعاً وبفارق مريح أثبت من خلاله قوة المحرك وأهمية التعديلات التي عرفتها السيارة من أجل تطوير قدراتها.

كما أن فيرستابن سينافس ثنائي مكلارين منفرداً، بما أن زميله الياباني يوكي تسونودا عاجز عن مساعدته ولا يحقق أية نتائج إيجابية منذ بداية الموسم، وبالتالي فإنه لن يقدم هدايا إلى زميله في الفريق، من خلال تعطيل ثنائي مكلارين في بعض المراحل، أو الحلول قبلهما في الترتيب، وهو صراع سيقوده فيرستابن منفرداً كما أن باقي السائقين في الفرق الأخرى لا يملكون قدرات تسمح لهم بهزم ثنائي مكلارين، وبالتالي وحتى في حال جاء فيرستابن في المركز الأول، فإن الثنائي المنافس سيكون بنسبة عالية خلفه.

ولعل العامل الوحيد الذي قد يخدم الهولندي في هذا الصراع المشتعل، هو التنافس الذي أصبح واضحاً بين ثنائي مكلارين، وغياب التضامن بينهما في آخر المراحل، وبالتالي فلن يُقدِم أي منهما على تقديم هدية لزميله في الفريق وسط تعطش بياستري ونوريس لحصد اللقب الأول في بطولة العالم. وهذا التنافس قد يخدم الهولندي كثيراً ويهديه بعض النقاط، إضافة إلى أنه سيُربك حسابات مكلارين في مهمة حسم الصراع داخل الفريق. وتستأنف منافسات فورمولا 1 النشاط بإقامة المرحلة 19، يوم الأحد القادم في الولايات المتحدة الأميركية، وستكون كل نقطة في آخر 6 جولات مهمة ويصعب تعويضها.