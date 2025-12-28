فيرتز وأوديغارد يطلقان عداد الأهداف في البريمييرليغ هذا الموسم

- تألق فلوريان فيرتز في مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون، مسجلاً هدفه الأول في الدوري الإنجليزي، مما ساهم في تحقيق ليفربول أربعة انتصارات متتالية، بينما واصل وولفرهامبتون نتائجه السلبية. - في مباراة أرسنال ضد برايتون، سجل مارتن أوديغارد هدفه الأول، وقدم بوكايو ساكا تمريرة حاسمة، ليصبح خامس أكثر اللاعبين تمريراً للأهداف في تاريخ النادي. - مانشستر سيتي واصل انتصاراته بفضل تألق ريان شرقي، بينما لم يحقق شون دايش أي فوز في مواجهاته ضد بيب غوارديولا.

تصدر نجم فريق ليفربول، الألماني فلوريان فيرتز وصانع ألعاب نادي أرسنال، النرويجي مارتن أوديغارد، المشهد في مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، التي أقيمت اليوم السبت، وشهدت العديد من الأرقام المثيرة، إلى جانب لقطات وأحداث بارزة على مختلف الملاعب، بما فيها تكريم عائلة اللاعب الراحل البرتغالي ديوغو جوتا.

وحقق نادي ليفربول أربعة انتصارات متتالية في جميع المسابقات للمرة الأولى منذ سبتمبر/أيلول الماضي، بفضل تألق فلوريان فيرتز أمام نادي وولفرهامبتون، إذ سجل هدفه الأول في الدوري الإنكليزي مع الفريق، في ظهوره الـ17 ومع تسديده الـ21 في البطولة وفق إحصائيات موقع أوبتا، وكان فيرتز قد قدم أول تمريرة حاسمة له في الدوري في 20 ديسمبر/كانون الأول ضد توتنهام هوتسبيرز، ما يعكس تطور مستواه بشكل متصاعد.

1 - On his 17th appearance and with his 21st shot in the competition, Florian Wirtz has scored his first ever Premier League goal for Liverpool. Finally. pic.twitter.com/QB1tvXJanj — OptaJoe (@OptaJoe) December 27, 2025

أما نادي وولفرهامبتون الذي أخفق في الحد من خطورة فيرتز فأصبح أول فريق في تاريخ دوري الدرجة الأولى الإنكليزي يسجل نقطتين فقط بعد 18 مباراة في بداية الموسم، كما أصبح أول فريق في دوري الأضواء يمر بـ18 مباراة دون تحقيق أي فوز منذ 123 عاماً، وجاء هذا بعد خسارته الأخيرة أمام ليفربول بنتيجة (2-1)، في مباراة تألق فيها فيرتز وعرفت أيضاً تكريم عائلة البرتغالي ديوغو جوتا.

Wolves are the first top-flight side in English Football League history to record as few as two points 18 matches into a league campaign



LLLLLDDLLLLLLLLLLL



They’re also the first top-flight side to go 18 league games into a season without a win in 123 years. 🤯 pic.twitter.com/kbcLHOssJk — Squawka (@Squawka) December 27, 2025

وشهدت مباراة أرسنال ضد برايتون، التي انتهت بفوز النادي اللندني (2-1)، العديد من الأرقام المثيرة، أبرزها تسجيل الفريق أربعة من آخر ستة أهداف عن طريق خطأ الخصوم، وهو العدد نفسه الذي سجله عبر 182 هدفاً سابقاً في جميع المسابقات مجتمعة، كما سجل النرويجي مارتن أوديغارد هدفه الأول في البريمييرليغ، ليصبح اللاعب الـ12 في تشكيلة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا الذي يسجل هذا الموسم، فيما قدم النجم الإنكليزي بوكايو ساكا تمريرة حاسمة على ملعب الإمارات لأول مرة منذ 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 ضد نوتنغهام فورست، منهياً بذلك سلسلة امتدت لـ14 مباراة على أرضه دون أي تمريرة حاسمة.

4 - Four of Arsenal's last six goals have been opposition own goals, as many as across their previous 182 goals combined in all competitions. Blink. pic.twitter.com/Lim4xpRTYT — OptaJoe (@OptaJoe) December 27, 2025

وأصبح ساكا الآن مشاركاً مباشرة في 104 أهداف مع أرسنال في الدوري، متجاوزاً النجم الفرنسي السابق روبرت بيريس صاحب 103 أهداف، وبات خامس أكثر اللاعبين تمريراً للأهداف في تاريخ النادي بعد دينيس بيركامب (94 تمريرة حاسمة)، تييري هنري (74 تمريرة حاسمة)، سيسك فابريغاس (70 تمريرة حاسمة)، ومسعود أوزيل (54 تمريرة حاسمة).

2024 - Bukayo Saka has assisted a Premier League goal at the Emirates for the first time since 23 November 2024 against Nottingham Forest, ending a run of 14 home appearances without an assist. Surprising. pic.twitter.com/VnxKg65Za2 — OptaJoe (@OptaJoe) December 27, 2025

وحقق نادي مانشستر سيتي فوزاً جديداً في البريمييرليغ على حساب نوتنغهام فورست بنتيجة هدفين لهدف، لتصل سلسلة انتصارات تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا إلى ثمانية متتالية في جميع المسابقات، للمرة الأولى منذ فبراير/شباط 2024، وتواصل بذلك الضغط على أرسنال المتصدر. وشهد اللقاء تألق النجم الفرنسي ريان شرقي، الذي أصبح الآن صاحب 50 مساهمة مباشرة في الأهداف عبر الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا خلال مسيرته مع أولمبيك ليون ومانشستر سيتي، برصيد 16 هدفاً و34 تمريرة حاسمة، كما رفع رصيده هذا الموسم في الدوري الإنكليزي إلى سبع تمريرات حاسمة، وهو الرقم الأعلى بين جميع اللاعبين منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم.

Rayan Cherki now has 50 goal contributions across Europe's top five leagues during his career (16 goals, 34 assists).



No player has more assists in the Premier League this season than the 22-year-old (7).🪄 pic.twitter.com/yRdQ85oniy — Squawka (@Squawka) December 27, 2025

وفي المقابل، لم يتمكن المدير الفني لنادي نوتنغهام فورست، شون دايش، من تحقيق أي فوز في جميع مبارياته الـ17 ضد بيب غوارديولا في الدوري الإنكليزي الممتاز وفق موقع سكواكا المتخصص في رصد إحصائيات كرة القدم، حيث تعادل مرتين وخسر في 15 مواجهة، ويعادل هذا الرقم القياسي الذي سجله ستيف بروس ضد المدرب الأسطوري أليكس فيرغسون، ليصبح أكثر مدرب في تاريخ الدوري لم يحقق فوزاً في عدد مباريات أكبر ضد مدرب آخر.

Sean Dyche is winless in all 17 of his Premier League matches against Pep Guardiola (D2 L15).



No manager has managed more games against another manager in the competition without a single victory. 😤 pic.twitter.com/C2kKts7jnT — Squawka Dugout (@SquawkaDugout) December 27, 2025

وتمكن نادي أستون فيلا من تحقيق ثمانية انتصارات متتالية في الدوري الإنكليزي للمرة الأولى منذ 115 عاماً، بعدما أطاح بنادي تشلسي بهدفين مقابل هدف، ويستمر في الصراع مع أرسنال ومانشستر سيتي على الصدارة، ورغم أن "البلوز" دخلوا المباراة بدون أي لاعب يبلغ من العمر 30 عاماً أو أكثر في التشكيلة الأساسية للمرة الـ56 على التوالي، تقدموا أولاً عن طريق جواو بيدرو بتمريرة حاسمة من ريس جيمس، الذي شارك في ستة أهداف هذا الموسم (هدفان وأربع تمريرات حاسمة)، إلا أن الفريق الزائر عاد بقوة وسجل هدفين عن طريق أولي واتكينز، ليصل رجال المدرب الإسباني أوناي إيمري إلى 11 فوزاً متتالياً بجميع البطولات حتى الآن.