فيراري يقود ترتيب أكثر الخاسرين في موسم فورمولا 1

- شهد فريق فيراري تراجعاً كبيراً في موسم فورمولا 1 لعام 2025، حيث حصد 398 نقطة مقارنة بـ652 نقطة في 2024، مما يعكس ضعف أداء الثنائي لوكلير وهاميلتون مقارنة بثنائية لوكلير وساينز السابقة. - رغم انضمام لويس هاميلتون، بطل العالم السابق، إلا أن فيراري لم يحقق أي فوز، بينما فقد فريق ريد بول 138 نقطة، وفقد فريق ألبين 66% من نقاطه. - فريق مكلارين واصل نتائجه الإيجابية بحصد 167 نقطة إضافية بفضل تألق لاندو نوريس وأوسكار بياستري، بينما حسّن فريق ويليامز وساوبر نتائجهما بشكل ملحوظ.

شهدت نتائج فريق فيراري تراجعاً كبيراً في منافسات فورمولا 1 لعام 2025، إذ حصد الفريق 398 نقطة، بينما كان مجموع نقاطه 652 نقطة في عام 2024 بتراجع بلغ 254 نقطة، وهو رقم يؤكد أن ثنائية: شارل لوكلير وكارلوس ساينز كانت أفضل من ثنائية: لوكلير ولويس هاميلتون، التي مثّّلت "فيراري" في الموسم الأخير، دون أن تهدي الفريق أي فوز في البطولة بحصاد كان كارثياً وصادماً للجماهير.

ونشرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أمس الأحد، تقريراً عن حصاد الفرق التي شاركت في منافسات "فورمولا 1" لهذا العام، فقد كان "فيراري" من أكثر الفرق التي خسرت نقاطاً، رغم أنه أقدم على صفقة تاريخية، ذلك أن انضمام هاميلتون، بطل العالم سبع مرات سابقاً، يُعد من بين أكبر الأحداث في عالم فورمولا 1، وفقد فريق ريد بول 138 نقطة قياساً بالعام الماضي، ولكن باحتساب معدل النقاط، فإن فريق ألبين فقد 66% من النقاط التي حصدها في عام 2025 الذي جمع فيه 65 نقطة، بينما حصد في الموسم الأخير 22 نقطة فقط.

وبالرغم من أنه حافظ على لقب الصانعين للموسم الثاني توالياً، فإن فريق مكلارين تابع نتائجه الإيجابية ولم يتراجع، فقد حصد هذا العام 167 نقطة أكثر من العام الماضي، وذلك بفضل تألق الثنائي لاندو نوريس بطل العالم، وأوسكار بياستري، الذي حلّ ثالثاً، وكل سائق منهما انتصر في سبعة سباقات في موسم 2025، كما نجح فريق ويليامز في تحسين أرقامه، بعدما نجح في تسجيل 120 نقطة أكثر من العام الماضي، ثم فريق ساوبر الذي حصد 66 نقطة إضافية.