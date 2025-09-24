فيراري في موسم التناقضات: صفر انتصارات بأغلى سائقين في فورمولا 1

- يواجه فريق فيراري موسماً كارثياً في "فورمولا 1"، حيث فشل السائقان لويس هاميلتون وشارل لوكلير في تحقيق أي انتصار، مما أدى إلى تراجع الفريق في المنافسة على المراتب الأولى ومنصات التتويج. - رغم امتلاك فيراري لأغلى سائقين في البطولة، إلا أن ضعف أداء السيارة أدى إلى خسارة جميع المكاسب المحققة في الموسم الماضي، بما في ذلك خمسة انتصارات والمنافسة على بطولة الصانعين. - يبدو أن فيراري سيواجه تحديات كبيرة في عام 2026، رغم التعديلات المخطط لها، في ظل سيطرة مكلارين وريد بول على البطولة وتراجع أداء "السيارة الحمراء".

يواجه فريق فيراري الإيطالي موسماً كارثياً بحصاد ضعيف للسائقين: البريطاني لويس هاميلتون، وشارل لوكلير من إمارة موناكو، بعدما عجزا عن إهداء الفريق أي انتصار، مع دخول بطولة العالم في "فورمولا 1" مراحلها الأخيرة بقرب نهاية الموسم، وتؤكد كل المؤشرات أن "فيراري" لن يكون قادراً على كسب المنافسة، بعد أن خيّب الآمال في مختلف السباقات، وعجز السائقان عن المنافسة على المراتب الأولى، والصعود على منصّات التتويج.

وكشف تقرير نشرته صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، االثلاثاء، أنه من مفارقات فشل "فيراري" في الموسم الحالي، عدم تحقيقه أي انتصار، رغم أنه يملك أغلى سائقين في البطولة، إذ يحصل هاميلتون على 40 مليون يورو سنوياً ولوكلير على 30 مليون يورو، ولكن حصاد السائقين كان كارثياً على جميع المستويات، مع ضعف معدلات سرعة السيارة، التي خسرت كل المكاسب المُحقَّقَة في الموسم الماضي، والتي تمثلت في خمسة انتصارات، إضافة إلى المنافسة على بطولة الصانعين، حتى الجولات الأخيرة.

ويبدو فريق فيراري عاجزاً عن كسب التحدي في عام 2026، رغم الشروع في تطبيق المزيد من التعديلات، بهدف رفع أداء السيارة، ومنافسة "مكلارين"، الذي يسيطر على بطولة العالم في الموسم الحالي، وكذلك فريق ريد بول، ذلك أن أداء "السيارة الحمراء" شهد تراجعاً رهيباً في الموسم الحالي، كما أن هناك قرارات عديدة أثرت في نتائج السائقين، وسط غموض كبير بشأن الأسباب التي قادت إلى هذه الوضعية الكارثية.