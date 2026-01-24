"فيراري" تكشف عن سيارتها لمنافسات فورمولا 1 عام 2026

- كشف فريق فيراري عن سيارته الجديدة لموسم 2026 في بطولة العالم لـ"فورمولا 1"، بهدف تحسين الأداء بعد موسم مخيب، حيث لم يحقق الفريق أي انتصار ولم يصعد لويس هاميلتون على منصة التتويج. - تم عرض السيارة الجديدة عبر الموقع الرسمي للفريق، في خطوة مختلفة عن المعتاد، تلاها مؤتمر صحافي بحضور مدير الفريق فريديريك فاسور والسائقين هاميلتون وشارل لوكلير. - تتميز السيارة بتصميم جديد يشمل نظام تعليق متطور وتعديلات تحت غطاء المحرك، مع التركيز على التوافق مع لوائح 2026 الجديدة.

كشف فريق فيراري الإيطالي، عن السيارة التي ستخوض منافسات بطولة العالم لـ"فورمولا 1" في عام 2026، وذلك بعدما جرى إدخال تعديلات جديدة بحثاً عن تطوير قدراتها حتى يكون الثنائي؛ البريطاني لويس هاميلتون وشارل لوكلير من إمارة موناكو، قادرَين على المنافسة على المراكز الأولى، وحصد نتائج أفضل من الموسم الماضي الذي كان مخيباً، بما أن الفريق لم يحقق أي انتصار، كما أنّ هاميلتون لم ينجح في الصعود على منصّة التتويج.

وعُرضت صور لسيارة فيراري الجديدة، على موقع الفريق الرسمي، ومختلف حساباته الرسمية على منصات التواصل، أمس الجمعة، في استراتيجية مختلفة عن السابق، بحسب ما أوردته مجلة ليكيب الفرنسية، إذ تقوم عادة الفرق المشاركة في منافسات فورمولا 1، بالكشف عن السيارات الجديدة في مؤتمر صحافي، وبعدها يقود السائقان السيارة على الحلبة، لاستعراض كلّ التعديلات، غير أنّ إدارة الفريق الإيطالي اختارت عرض السيارة الجديدة عبر موقعها وبعدها جرى عقد مؤتمر صحافي بحضور مدير الفريق، الفرنسي فريديريك فاسور، وكذلك هاميلتون ولوكلير، للحديث عن الموسم الجديد وأهداف الفريق.

واستعرضت "ليكيب" أبرز خصال السيارة الجديدة، إذ ذكرت في تقريرها: "هي حمراء، كجميع سيارات فيراري التي شاركت في بطولة العالم، لكنها استعادت بريقها. وتتميز هذه السيارة أيضاً باللون الأبيض، والهدف هو إبراز اللون الأزرق لشعار الراعي الرئيسي، لكن هذه تفاصيل ثانوية، إذ يكمن أهم تغيير في نظام التعليق ذي القضبان الدافعة، الأمامي والخلفي، والذي من المفترض أن يكون أكثر تلائماً مع فلسفة لوائح 2026 الجديدة التي فرضها الاتحاد الدولي للسيارات، التي ستسمح للسيارات بالانخفاض للخلف".

وتابع التقرير "هناك تعديل تحت غطاء المحرك أيضاً، فبينما يُشيد الجميع ببراعة فريق مرسيدس ونسبة الضغط المذهلة لديهم، اختبر مهندسو فيراري شيئاً جديداً، فهناك حديث عن العودة إلى استخدام الفولاذ في الأسطوانات لضمان أداء أفضل". وستشهد الأيام المقبلة استعراض كل الفرق السيارات التي ستخوض منافسات عام 2026، المتوقع أن يكون شديد الحماس.