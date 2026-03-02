فيراتي يقترب من منتخب إيطاليا بقرارٍ من غاتوزو

- ماركو فيراتي يستعد للعودة إلى منتخب إيطاليا تحت قيادة المدرب جينارو غاتوزو، للمشاركة في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026، بعد تواصل إيجابي بين الطرفين. - غاتوزو يقرر استدعاء فيراتي بسبب مهاراته الفنية وخبرته الطويلة، معتبراً إياها عوامل لا تقدر بثمن في ظل ضغط المباريات، واصفاً القرار بالجريء. - فيراتي، الذي غاب عن الساحة الدولية لفترة، يطمح لكتابة الفصل الأخير في مسيرته مع الأزوري، مع إمكانية المشاركة في المونديال بعد غياب طويل.

يتحضّر اللاعب المخضرم ماركو فيراتي (33 عاماً)، لعودة مفاجئة إلى منتخب إيطاليا، إذ يُبدي المدرب الجديد جينارو غاتوزو استعداده لاستدعاء متوسط ميدان باريس سان جيرمان السابق والدحيل القطري الحالي لمباريات الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وفقاً لما ذكره الصحافي الإيطالي نيكولو شيرا، أمس الأحد.

وكشف شيرا إلى أنّه جرى تواصل مباشر وإيجابي بين الطرفين خلال الساعات الماضية، إذ أكد فيراتي جاهزيته ورغبته بارتداء قميص الأزوري مجدداً، وهو تطور لم يكن يتوقعه الكثيرون نظراً لغيابه الطويل عن الساحة الدولية، وذلك بعدما قرر المدربون السابقون عدم الاعتماد عليه، رغم أنّه يُعتبر واحداً من أفضل الأسماء التي حملت ألوان المنتخب في السنوات الماضية.

وقرر غاتوزو، الذي تربطه علاقة شخصية قوية بلاعب الوسط إعادة فيراتي إلى المنتخب لعدّة أسباب، أبرزها مهاراته الفنية وخبرته الطويلة في الملاعب، إذ يرى أن هذه الخصال لا تقدر بثمن خاصة في ظل ضغط المباريات التي قد يُشكلها الملحق على اللاعبين الشباب، وهو ما وصفه موقع فوتبول إيطاليا بأنّه "قرارٌ جريء لكنه ليس مفاجئاً بالنظر إلى شخصية غاتوزو".

واعترف المصدر عينه أن غاتوزو الذي يمتلك شخصية قوية ليس من أولئك المدربين الذين يترددون في اتخاذ قرارات حاسمة أو غير تقليدية، خاصة مع وجود فرصة لبلوغ كأس العالم 2026، بالتالي فإن اللجوء إلى أحد أكثر لاعبي خط الوسط الإيطاليين موهبةً فنيةً بين لاعبي جيله يبدو منطقياً للغاية، في الوقت الذي سيكون فيه اللاعب مشحوناً بالحماس لكتابة الفصل الأخير في مسيرته مع الأزوري، مع إمكانية خوض المونديال بعد الغياب عن نسختي 2018 في روسيا ثم 2022 في قطر.