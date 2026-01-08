فيراتي يحلم بالانضمام إلى عملاق الأرجنتين

يعملُ نجم نادي الدحيل القطري، ماركو فيراتي (33 عاماً)، خلال الفترة الحالية، على تحقيق أحد أحلام طفولته، وهو الانتقال إلى عملاق الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، كي يخوض تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية، التي اقتربت من نهايتها، بعد سنواتٍ طويلة من النجاح في القارة الأوروبية ثم الآسيوية.

وذكرت قناة تي واي سي الأرجنتينية، الأربعاء، أن ماركو فيراتي يريد الانتقال إلى نادي بوكا جونيورز، في "الميركاتو" الصيفي المقبل، بعدما تواصل بالفعل مع إدارة الفريق، التي عبّرت عن استعدادها لحسم الصفقة، لأنّها بحاجة إلى نجم بحجم الإيطالي، الذي يمتلك الخبرة الكافية، لتعليم المواهب الشابة، والمساهمة في المنافسة على حصد الألقاب.

وأوضحت أن فيراتي يناسب طريقة لعب نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، لأنّه قادرٌ على التحكّم في إيقاع المواجهات، ولديه شخصية قيادية في الملعب، ويستطيع قراءة المباراة فنياً، بحكم مركزه في خط الوسط، الذي يربط الدفاع مع الهجوم، إلا أنّ كلّ شيء سيكون بيد نادي الدحيل القطري، الذي لن يسمح بمغادرة صاحب الـ 33 عاماً من دون الحصول على عرض مالي جيد.

وتابعت أن فيراتي سيحاول إقناع إدارة نادي الدحيل، من أجل السماح له بتحقيق حُلم طفولته، وهو اللعب مع بوكا جونيورز في الدوري الأرجنتيني، الذي يتسم بحدة المنافسة، والحضور الجماهيري العريض، بالإضافة إلى أنّ اللاعب سيخوض تجربة جديدة، عبر اللعب في البطولات القارية، التي ستعيده إلى أجواء عاشها مع باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

وختمت القناة تقريرها بالإشارة إلى أنّ تحرك فيراتي الأخير جعل إدارة بوكا جونيورز تعلم جيداً أنّها تمتلك ورقة قوية، من أجل الجلوس في مفاوضات مباشرة مع القائمين على فريق الدحيل القطري، الذي يريد الحصول على أرباح مالية، من عملية بيع عقد النجم الإيطالي، كما يعني أنّه سيكون محط أنظار وسائل الإعلام العالمية في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.