فيراتي يتألق تحت نظر غاتوزو مع الدحيل.. والغرافة يعزز صدارته

- قاد ماركو فيراتي فريق الدحيل للفوز على الوكرة 2-0 في الدوري القطري، مسجلاً هدفاً في الدقيقة 83، مما رفع رصيد الدحيل إلى 19 نقطة في المركز السادس. - عزز الغرافة صدارته بفوز مثير 2-1 على العربي، بفضل هدف الفوز من جمال حامد، ليصل إلى 31 نقطة، متقدماً بفارق ثماني نقاط عن السد والريان. - حضر المباراة مدرب منتخب إيطاليا جينارو غاتوزو وجيانلويجي بوفون، لمراقبة اللاعبين الإيطاليين استعداداً للملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2026.

قاد النجم الإيطالي ماركو فيراتي (33 عاماً) فريقه الدحيل إلى الفوز على نظيره الوكرة بهدفين نظيفين، اليوم الخميس، على استاد سعود عبد الرحمن في افتتاح الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري القطري لكرة القدم "نجوم بنك الدوحة" للموسم 2025-2026، في الوقت الذي عزز فيه الغرافة صدارته الجدول بعد انتصاره المثير على نظيره العربي بنتيجة 2-1.

وأحرز هدفي الدحيل كلّ من الجزائري عادل بولبينة (من ركلة جزاء) في الدقيقة الـ64، والإيطالي ماركو فيراتي في الدقيقة الـ83، ليرتفع رصيد الفريق إلى 19 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب، بينما تجمّد رصيد الوكرة عند 16 نقطة في المركز الثامن مؤقتاً، بانتظار اختتام بقية المباريات.

وجاء تألق فيراتي الذي حاز على جائزة أفضل لاعب في المباراة تحت نظر مدرب منتخب إيطاليا جينارو غاتوزو الذي شاهد المواجهة إلى جانب أسطورة الحراسة السابق جيانلويجي بوفون الذي يشغل منصباً إدارياً في منتخب الأزوري، ليكمل النجمان السابقان مراقبة اللاعبين الإيطاليين قبل الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وذلك بعد متابعة مباراة القادسية في الدوري السعودي، أمس الأربعاء، التي شارك خلالها المهاجم ماتيو ريتيغي أساسياً، في ظل تطلع "رينو" إلى إعادة بلاده إلى المسابقة الأهم على مستوى اللعبة، بعد غياب بطل العالم أربع مرات عن نسختي 2018 في روسيا و2022 في قطر.

من جانبه، عزز نادي الغرافة صدارته مسابقة الدوري القطري لكرة القدم بعد فوزه بنتيجة 2-1 على نظيره العربي، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة بفارق ثماني نقاط عن الوصيفين السد والريان، اللذين لم يلعبا بعد مواجهة الأسبوع الثالث عشر، مع العلم أن "الفهود" تقدّموا في النتيجة عن طريق المهاجم الإسباني المخضرم خوسيلو في الدقيقة الثانية بعد تمريرة من الجزائري ياسين براهيمي، قبل أن يُعادل العربي الكفّة عن طريق الإسباني الآخر بابلو سارابيا، ليظهر بعدها اللاعب الفلسطيني المتألق جمال حامد بتسجيله هدف الفوز عند الدقيقة الـ79.