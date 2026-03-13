فيراتي خارج تشكيلة إيطاليا في ملحق المونديال.. وغاتوزو يحدد خياراته

- سيغيب ماركو فيراتي عن منتخب إيطاليا في الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 بسبب الإصابة، مما يضطر المدرب جينارو غاتوزو لإعادة التفكير في تشكيلته. - كان فيراتي مرشحًا للعودة إلى المنتخب في مباراة نصف النهائي ضد أيرلندا الشمالية، لكن غيابه المؤكد يفرض على غاتوزو البحث عن بدائل لتحقيق التأهل. - سيعتمد غاتوزو على نيكولو باريلا وساندرو تونالي ومانويل لوكاتيلي، مع خيارات متعددة مثل دافيدي فراتيزي ونيكولو روفيلا لتشكيل الفريق النهائي.

ذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن نجم خط الوسط ماركو فيراتي (33 عاماً) سيغيب عن صفوف منتخب بلاده خلال الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك بسبب معاناته من إصابة أفسدت خطط مواطنه المدرب جينارو غاتوزو الذي كان يأمل الاعتماد عليه بفضل خبرته الطويلة والكبيرة في الملاعب.

وكان فيراتي، الذي كانت آخر مشاركة له مع المنتخب الوطني في نهائيات دوري الأمم الأوروبية صيف 2023، مرشحاً للعودة المفاجئة إلى تشكيلة الأزوري لمباراة نصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم ضد أيرلندا الشمالية في 26 مارس/ آذار الجاري، ومن ثم بحال الفوز، خوض المواجهة الأخيرة الفاصلة التي ستُقام خارج أرض إيطاليا ضد ويلز أو البوسنة والهرسك في 31 مارس.

وأفاد موقع فوتبول إيطاليا بأنّ لاعب باريس سان جيرمان السابق ونجم الدحيل الحالي كان ضمن القائمة الأولية لغاتوزو، وكان مرشحاً للانضمام إلى القائمة النهائية في نهاية هذا الشهر، لكن غيابه بات شبه مؤكد، وهو ما سيطرح على جينارو التفكير في بدائل ووضع التشكيلة المناسبة من أجل تحقيق الهدف المنشود وبلوغ بطولة كأس العالم بعد الغياب عن نسختي 2018 في روسيا و2022 في قطر.

وختم المصدر عينه بأنّ غاتوزو سيعتمد على نجم إنتر ميلان نيكولو باريلا، وساندرو تونالي الناشط في الدوري الإنكليزي الممتاز مع نيوكاسل يونايتد، في حين سيلعب إلى جانبهما مانويل لوكاتيلي من يوفنتوس، مع خيارات واسعة سيتوجب على "رينو"، نجم ميلان السابق، حسمها قبل إعلان القائمة النهائية، إذ يمتلك عدداً من الأسماء وهي: دافيدي فراتيزي (إنتر)، نيكولو روفيلا (لاتسيو)، صامويل ريتشي (ميلان)، نيكولو بيسيلي (روما)، فابيو ميريتي (يوفنتوس)، لورينزو بيليغريني (روما)، جيوفاني فابيان (فيورنتينا)، نيكولو فاجيولي (فيورنتينا)، سيزار كاسادي (تورينو).