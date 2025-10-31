فيراتي: الدحيل نادٍ كبير والحياة في الدوحة تناسبني تماماً

- اختار ماركو فيراتي الانتقال إلى الدوحة بحثاً عن تجربة تجمع بين التحدي الرياضي والراحة الإنسانية، حيث وجد في نادي الدحيل بيئة احترافية متكاملة تتيح له التألق والنجاح بعيداً عن ضغوط أوروبا. - ساهم فيراتي في تعزيز طموحات الدحيل، وشهد تطور دوري نجوم قطر بفضل التعاقد مع مدربين ولاعبين من مدارس كروية متعددة، مما رفع مستوى الأندية واللاعبين القطريين. - استمتع فيراتي بالحياة الثقافية المتنوعة في الدوحة، حيث وجد توازناً بين كرة القدم والحياة العائلية، مما جعله سعيداً ومرتاحاً في بيئة تمنحه السعادة والاستقرار.

اختار ماركو فيراتي (32 عاماً) الابتعاد عن صخب أوروبا، ليجد في الدوحة نادياً كبيراً وثقافة حياة تناسبه تماماً. وحمل النجم الإيطالي قميص فريق الدحيل بثقة الباحث عن تجربة مختلفة، فجمع بين التحدي الرياضي والراحة الإنسانية، في مدينة باتت تقدّم له ما لم تمنحه له مواسم المجد في العاصمة الفرنسية باريس.

وأدرك فيراتي، منذ أسابيعه الأولى، أنّ إيقاع الحياة في الدوحة يختلف عن أي مدينة أوروبية عرفها، فقد استعاد هدوءه الداخلي، ووازن بين التدريب والمواسم الطويلة، وبين لحظات العائلة والسكينة، وهذا ما اعترف به في حوار خصّ به موقع فوت ميركاتو الفرنسي أمس الخميس، إذ قال: "أنا سعيد جداً، مرّ عامان ونصف عام منذ انتقالي إلى هنا، أنا في تحسن مستمر، الدوحة مدينة مذهلة بوتيرة أبطأ من باريس، في الواقع هذا ما بحثت عنه. أستمتع بوقتي مع العائلة، كما أنّ الدوري القطري مختلف، يوجد هنا لاعبون ممتازون، كما أنني ألعب في فريق كبير اعتاد على الفوز".

وساهم اللاعب الإيطالي في تعزيز طموحات الدحيل الذي اعتاد اللعب من أجل الألقاب، وانخرط سريعاً في منظومته، واستفاد من بيئة احترافية متكاملة توفر له كل ما يحتاجه للتألق، كما حافظ الفريق على حضوره القوي في المنافسات المحلية والقارية، فيما أضاف وجود فيراتي بعداً فنياً وخبرة أوروبية مميزة.

وواكب فيراتي تطور دوري نجوم قطر، فرأى كيف ارتفعت مستويات الأندية، وتنوّعت مدارس التدريب بفضل التعاقد مع مدربين ولاعبين من مدارس كروية متعددة، موضحاً: "الفرق أصبحت أكثر تنظيماً، وهناك العديد من المدربين القادمين من الخارج الذين يتمتعون بتحضير تكتيكي عالٍ. حتى اللاعبون القطريون أصبحوا أقوياء جداً، وقد أثبتوا ذلك في النسخ الأخيرة من كأس آسيا بعد أن حققوا اللقب مرتين، وتأهلوا لمونديال 2026. كل ذلك نتيجة العمل الجيد مع فئة الشباب، إذ تمتلك الأندية بنية تحتية ممتازة لتطويرهم وصقلهم حتى يصبحوا لاعبين كباراً في المستقبل".

ويستمتع النجم الإيطالي بالحياة خارج المستطيل الأخضر بقدر استمتاعه بالمباريات، إذ اكتشف في الدوحة فسحة ثقافية تجمع العالم في مدينة واحدة، وتفتح المجال لتجارب إنسانية غنية، مبيناً: "الدوحة مدينة يمكنك أن تنفتح فيها على أشياء كثيرة خارج كرة القدم، فهناك تنوّع كبير في الثقافات، ولكل شخص طريقته الخاصة في العيش. الأمر مختلف هنا، لكنه جميل، وأنا سعيد بذلك. بالنسبة لي، الحياة ليست كرة القدم فقط، بل أيضاً العيش إلى جانب العائلة، قضاء أوقات جميلة، التعرّف إلى ثقافات أخرى، والسفر قبل كل شيء. كل هذه الأمور مجتمعة جعلتني سعيداً هنا. وأعتقد أن اللاعب الذي لا يفكر إلا في كرة القدم قد لا يجد هذه المدينة مناسبة له، لكنها تناسبني تماماً، ولهذا أنا مرتاح وسعيد".

وبعد أن أنهى فيراتي رحلته مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بدأ فصلاً جديداً في الدوحة، إذ وجد التوازن بين المجد الرياضي والحياة البسيطة. وأعاد اكتشاف نفسه في أجواء مختلفة تسودها الطمأنينة والانفتاح، بعيداً عن ضجيج أوروبا وضغوطها اليومية، وأثبت النجم الإيطالي أن النجومية لا ترتبط فقط بالألقاب، بل بقدرة اللاعب على اختيار بيئة تمنحه السعادة والاستقرار.