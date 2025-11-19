فيدرر يدخل قاعة مشاهير التنس في 2026

- روجر فيدرر يدخل قاعة مشاهير التنس في أغسطس 2026، تكريماً لمسيرته الاستثنائية التي تضمنت 20 لقباً في البطولات الكبرى و237 أسبوعاً في صدارة التصنيف العالمي. - الحفل سيشهد حضور أسماء لامعة في عالم التنس، مما يعزز مكانة فيدرر كرمز عالمي ومصدر إلهام للأجيال القادمة، مع تسليط الضوء على تأثيره الكبير على اللعبة. - فيدرر يُعتبر أيقونة عالمية ليس فقط بفضل إنجازاته الرياضية، بل أيضاً بسبب التزامه بالعمل الخيري وشخصيته المتواضعة، مما يعزز إرثه في تاريخ التنس الحديث.

أعلن الاتحاد الدولي لقاعة مشاهير التنس (ITHF) أن أسطورة الكرة الصفراء، روجر فيدرر (44 عاماً) سيدخل قاعة المشاهير في أغسطس/آب 2026، خلال حفل سيُقام في مدينة نيوبورت بولاية رود آيلاند الأميركية. ويأتي هذا التكريم تتويجاً لمسيرة استثنائية حافلة بالإنجازات، جعلت من السويسري رمزاً عالمياً للتنس الحديث.

وحقق فيدرر طوال مسيرته 20 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، وهو أول لاعب محترف يصل إلى هذا الرقم. واحتفظ بالرقم القياسي لأكبر عدد من الأسابيع المتتالية في المركز الأول عالمياً، إذ قضى 237 أسبوعاً في الصدارة بين 2004 و2008، ليعزز هذا الإنجاز مكانته كواحد من أعظم لاعبي التنس في التاريخ، ليس فقط بفضل الألقاب، بل بأسلوب لعبه وأناقة أدائه على الملاعب. وأكد فيدرر في بيان رسمي، تداولته وسائل الإعلام الأوروبية: "يشرفني أن أُدرج في قاعة مشاهير التنس وأن أكون موجودا بجانب هذا العدد الكبير من الأبطال. أن يُعترف بي بهذه الطريقة من قبل الرياضة وزملائي في المجال شرف عظيم. طوال مسيرتي، كنت دائماً أُعطي أهمية كبيرة لتاريخ التنس وللنماذج التي سبقتني، أتطلع للاحتفال بهذه اللحظة الخاصة مع مجتمع التنس في نيوبورت".

وسيضم الحفل أسماء لامعة في عالم التنس، مثل مارغريت كورت، رود لافر، كين روزوال، آرثر آش، بيلي جان كينغ، ستان سميث، بيورن بورغ، وجيمي كونورز وجون ماكنرو. ويُعد انضمام فيدرر إلى هذه القائمة تأكيداً على مكانته كرمز عالمي للرياضة، ويشكل مصدر إلهام للأجيال القادمة من لاعبي التنس حول العالم. وسلطت وسائل الإعلام الرياضية الضوء على هذا الحدث، معتبرة أن تكريم فيدرر ليس مجرد احتفال بالإنجازات، بل تكريم لإرثه وتأثيره الكبير على اللعبة.

وأشار بعض المحللين إلى أن أسلوب فيدرر خارج الملعب، بما في ذلك التزامه بالعمل الخيري وشخصيته المتواضعة، عزز من قيمته كلاعب وأيقونة عالمية. ويستعد عشاق التنس حول العالم لمتابعة الحفل في أغسطس 2026، في لحظة ستخلد تاريخ التنس الحديث، بينما يعد دخول فيدرر قاعة مشاهير التنس خطوة طبيعية لمسيرة لاعب حمل على عاتقه ريادة اللعبة، وترك بصمة لا تُنسى في سجل أبطال الرياضة. ويؤكد هذا التكريم أن فيدرر سيبقى أحد أعظم رموز التنس إلى الأبد، وأن إرثه سيُلهم اللاعبين والقادة المستقبليين في اللعبة.