فيتينيا يفضل البقاء مع سان جيرمان بدلاً من الرحيل إلى ريال مدريد

أكد لاعب وسط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، النجم البرتغالي فيتور ماتشادو فيريرا (فيتينيا)، اليوم الخميس، أن الانتقال المحتمل إلى ريال مدريد الإسباني لن يكون الخطوة الأفضل لمسيرته في الوقت الحالي، وذلك بسبب شعوره بارتياحٍ كبير في فرنسا، حيث اعتبر أن تغيير الأجواء في الوقت الراهن يُعد "حماقة".

وقال فيتينيا في مقابلة مع القناة التلفزيونية للاتحاد البرتغالي لكرة القدم: "أعتقد أن الانتقال لريال مدريد ليس الأفضل لي حالياً. أشعر بأنني في حالة ممتازة مع باريس سان جيرمان، وأشعر بمحبة الناس الكبيرة هنا. لقد بذلت الكثير لأستحق هذا الحب والتقدير، وأنا أعشق الحضور هنا، يتوفر لدينا مركز تدريبات بظروف خيالية، ومجموعة رائعة من اللاعبين، ومدرب مذهل (يقصد الإسباني لويس إنريكي). سيكون من الغباء تغيير كلّ هذا".

واعترف فيتينيا بأنّه يُعتبر واحداً من أفضل اللاعبين في مركزه حالياً على مستوى اللعبة عالمياً، قائلاً حول هذا الأمر: "أعلم أنني على الأقل ضمن تلك النخبة، ودون شك أضع نفسي هناك بناء على ما قدمته في العامين الماضيين وتحديداً في العام الأخير، هناك العديد من الأسماء الأخرى، مثل جواو نيفيز، وبرونو فرنناديز، إضافة إلى الإسباني بيدري لاعب برشلونة الذي يُعتبر لاعباً رائعاً حقاً، هو ساحرٌ ومن الممتع مشاهدته يلعب، عندما واجهته في الملعب استطعت إدراك ذلك عن قرب".

وكان فيتينيا قد قاد باريس سان جيرمان في الموسم الماضي لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا وكذلك دوري الأمم الأوروبية مع منتخب البرتغال، ما دفعه للترشح لجائزة الكرة الذهبية، التي نالها في نهاية المطاف الفرنسي عثمان ديمبيلي من باريس سان جيرمان، في حين جاء الإسباني لامين يامال من برشلونة وصيفاً ثم النجم البرتغالي ثالثاً.