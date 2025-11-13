فيتينيا يدخل سباق الكبار.. وباريس سان جيرمان يرسم خط الدفاع الأخير

- يواصل فيتينيا تألقه مع باريس سان جيرمان، مما جعله هدفاً لأندية كبرى مثل ريال مدريد وليفربول، حيث يُعتبر لاعباً أساسياً في خطط المدرب لويس إنريكي بفضل مهاراته في التمرير ورؤيته للملعب. - حدد باريس سان جيرمان سعراً قدره 130 مليون يورو للتخلي عن فيتينيا، مما يعكس أهميته في الفريق، خاصة مع عقده الممتد حتى 2029، مما يمنح النادي موقفاً قوياً في المفاوضات. - يسعى ريال مدريد لتعزيز خط وسطه بفيتينيا، بينما يعتبره ليفربول إضافة نوعية، لكن قيمة الصفقة الضخمة تشكل تحدياً كبيراً أمام الأندية المهتمة.

يواصل النجم البرتغالي، فيتينيا (25 عاماً)، تألقه كأحد أبرز عناصر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما تحوّل إلى أحد أكثر الأسماء المطلوبة في سوق الانتقالات الأوروبية. ويعيش اللاعب أفضل فتراته الكروية، ما جعله محطّ أنظار عمالقة القارة، وعلى رأسهم ريال مدريد وليفربول.

وبحسب تقرير موقع فيجاخيس الإسباني، الأربعاء، فإن إدارة باريس سان جيرمان، وإدراكاً منها لقيمة اللاعب ومكانته داخل المشروع، وضعت سعراً فلكياً قدره 130 مليون يورو للتخلي عنه، في خطوة تعكس أهميته البالغة ضمن خطط المدرب لويس إنريكي، الذي يعتبره قطعة أساسية في ثلاثية الموسم الماضية، بفضل قدراته على التمرير تحت الضغط، ورؤيته المميزة للملعب، وسرعته في بناء الهجمات. ورغم العروض والاهتمام الكبير، يؤكد النادي الباريسي أن فيتينيا ليس للبيع بسهولة، وأن المبلغ المطلوب يعكس قيمته الحالية والمستقبلية، في الوقت الذي يرتبط فيه اللاعب بعقد يمتد حتى عام 2029، ما يمنح باريس موقفاً قوياً في أي مفاوضات مقبلة.

وفي ريال مدريد، يعمل مدربه الإسباني، تشابي ألونسو، على إعادة هيكلة خط الوسط بعد رحيل عدد من الأسماء البارزة، ويرى في فيتينيا اللاعب المثالي لأسلوبه الفني الذي يجمع بين القوة البدنية واللمسة التقنية. أما في ليفربول الإنكليزي، فيُنظر إلى فيتينيا كإضافة نوعية قادرة على تنظيم الإيقاع، والتحكم في مجريات اللعب، خصوصاً في ظل سعي الفريق لتعزيز منطقة الوسط بعناصر شابة، وذات جودة عالية، لكن العقبة الكبرى تبقى قيمة الصفقة الضخمة، التي تتطلب دراسة مالية دقيقة، قبل اتخاذ أي خطوة رسمية.